Uma crise pode ser compreendida como uma fase de instabilidade e perturbação, em que os componentes de um sistema encontram-se disfuncionais. Há crises de toda natureza: biológica, psíquica, política, social, econômica, ambiental. Uma crise não apenas demonstra certa desarmonia e saturação, mas igualmente prenuncia transformações, as quais objetivam novo estado de equilíbrio. Segundo inúmeros instrutores, vivemos no presente uma crise sem precedentes na história da humanidade, pois ela atinge todos os níveis, âmbitos e dimensões da vida planetária.

Os tempos tumultuosos em que nos encontramos representam a colheita do que temos semeado ao longo da história humana, individual e coletiva, ao mesmo tempo que preciosas oportunidades se apresentam, como solo fértil à espera de novas e melhores sementes, a fim de que em ciclos futuros possamos colher o resultado feliz do que fazemos no presente. A fim de compreendermos esse processo, não podemos nos limitar ao período de uma existência física, a qual, na melhor das hipóteses, chega a um século, nem apenas à dimensão material. Torna-se necessária uma visão mais ampla, que nos permita considerar os ciclos evolutivos mais longos assim como as múltiplas dimensões em que a vida se expressa.

As crises, como a que presenciamos atualmente no planeta, podem ser compreendidas como preciosas oportunidades de mudança, de transformação e de aprendizado. Sob tal perspectiva, até mesmo erros, sofrimentos e problemas convertem-se em rico material para aprimoramento, amadurecimento e expansão consciencial. Nesse sentido, pode-se aprender com os erros do passado, a fim de não mais repeti-los; existe sempre a possibilidade de mudança de rumo, quando se reconhece o equívoco no trajeto; multiplicam-se as oportunidades de transcendência, cura e libertação, sobretudo em períodos desafiadores, desde que se considerem tais ocorrências como válidas para o crescimento interior; a todo momento e em qualquer circunstância pode-se contar com o auxílio do Alto, sempre pronto a nos ajudar, bastando para isso a abertura e a fé.