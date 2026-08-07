Vou começar este artigo te fazendo um pedido: SE CONCENTRE NA LEITURA E ABSORVA ESTE CONHECIMENTO, ISSO SERÁ PRECIOSO PARA VOCÊ!
Como sabemos, a qualidade da nossa paz mental é determinada, em grande parte, pela capacidade de viver o momento presente.
Independente do que aconteceu ontem ou no ano passado, ou o que possa nos acontecer amanhã, o momento presente é onde você está – sempre! Sem dúvida, muitos de nós aprendemos a arte neurótica de perder nossas vidas nos preocupando com uma variedade de coisas – tudo ao mesmo tempo.
Nós deixamos os problemas passados e as preocupações futuras dominarem nossos momentos presentes, e com isso, acabamos ansiosos, frustrados, deprimidos e desesperançados.
Por outro lado, adiamos igualmente, nossa satisfação, nossas prioridades estabelecidas e nossa felicidade, muitas vezes nos convencendo de que “algum dia” será melhor do que hoje. Infelizmente, a mesma dinâmica mental que nos diz para olhar para o futuro se repetirá infinitamente para garantir que este “algum dia” – nunca aconteça.
John Lennon certa vez disse “a vida é o que acontece enquanto estamos ocupados fazendo outros planos”. Já parou para refletir sobre esta afirmação?
Quando estamos ocupados fazendo outros planos, nossas crianças estão ocupadas crescendo, as pessoas que amamos estão se mudando e morrendo, nossos corpos estão ficando fora de forma e nossos sonhos se esvanecendo... Em resumo, estamos aproveitando mal a vida. Muitas pessoas vivem como se a vida fosse um ensaio de figurino para alguma festa posterior. Olha o que vou te dizer: A vida não é um ensaio, você não tem o tempo do hoje novamente e esta é a sua oportunidade de realizar e de se realizar. Na verdade, ninguém tem a garantia que estará aqui amanhã.
Agora é o único momento que temos, e o único momento que podemos controlar. Quando nossa atenção está voltada para o momento presente, apagamos o medo de nossas mentes. MEDO é a preocupação que temos com relação a eventos que poderão acontecer no futuro – não teremos dinheiro suficiente, nossos filhos enfrentarão dificuldades, o país estará em crise, não teremos como quitar nossas dívidas, podemos pegar esta ou aquela doença, ficaremos velhos e morreremos. O medo nada mais é do que uma sensação desagradável, desencadeada pela percepção de perigo, REAL OU IMAGINÁRIO, ele é a ausência de fé.
Para combater o medo, a melhor estratégia é aprender a atrair nossa atenção para o momento presente, pois no agora tudo está bem... tudo bem, mas você pode estar questionando esta afirmação, pensando que tem problemas sim, que existe uma doença, que existe problemas no trabalho, com filhos, marido etc, na verdade se você estiver pensando apenas no agora, as preocupações desaparecem, o que te traz o medo são suas projeções de futuro. Se você tivesse apenas o hoje para viver não pensaria em acumular riquezas, trabalho, desafios... apenas contemplaria o momento presente e se permitiria rir, chorar, correr, abraçar, amar e ser amado e viver intensamente sem nenhum impeditivo, porque afinal o que será o amanhã?
Uma maneira prática para voltar sua atenção para o aqui e agora é se concentrar na sua respiração. Todas as vezes que se perceber preocupado com alguma situação, pare o que estiver fazendo, inspire fundo e ancore no momento presente. Ao respirarmos profundamente, o corpo entende que não há perigo e pode relaxar, liberando substâncias calmantes no cérebro e no corpo. Os músculos ficam menos tensos, os batimentos cardíacos desaceleram e somos invadidos por uma sensação interna de paz.
Uma vez, o escritor Mark Twain disse: “passei por coias terríveis em minha vida, e algumas delas de fato ocorreram”, ou seja, as maiores catástrofes acontecem apenas na nossa imaginação. Portanto, pratique concentrar sua atenção no presente e acredite: SEUS ESFORÇOS RENDERÃO BONS FRUTOS!
Com carinho, Fabiane Fischer