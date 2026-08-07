Quando estamos ocupados fazendo outros planos, nossas crianças estão ocupadas crescendo, as pessoas que amamos estão se mudando e morrendo, nossos corpos estão ficando fora de forma e nossos sonhos se esvanecendo... Em resumo, estamos aproveitando mal a vida. Muitas pessoas vivem como se a vida fosse um ensaio de figurino para alguma festa posterior. Olha o que vou te dizer: A vida não é um ensaio, você não tem o tempo do hoje novamente e esta é a sua oportunidade de realizar e de se realizar. Na verdade, ninguém tem a garantia que estará aqui amanhã.

Agora é o único momento que temos, e o único momento que podemos controlar. Quando nossa atenção está voltada para o momento presente, apagamos o medo de nossas mentes. MEDO é a preocupação que temos com relação a eventos que poderão acontecer no futuro – não teremos dinheiro suficiente, nossos filhos enfrentarão dificuldades, o país estará em crise, não teremos como quitar nossas dívidas, podemos pegar esta ou aquela doença, ficaremos velhos e morreremos. O medo nada mais é do que uma sensação desagradável, desencadeada pela percepção de perigo, REAL OU IMAGINÁRIO, ele é a ausência de fé.

Para combater o medo, a melhor estratégia é aprender a atrair nossa atenção para o momento presente, pois no agora tudo está bem... tudo bem, mas você pode estar questionando esta afirmação, pensando que tem problemas sim, que existe uma doença, que existe problemas no trabalho, com filhos, marido etc, na verdade se você estiver pensando apenas no agora, as preocupações desaparecem, o que te traz o medo são suas projeções de futuro. Se você tivesse apenas o hoje para viver não pensaria em acumular riquezas, trabalho, desafios... apenas contemplaria o momento presente e se permitiria rir, chorar, correr, abraçar, amar e ser amado e viver intensamente sem nenhum impeditivo, porque afinal o que será o amanhã?