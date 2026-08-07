A uma comitiva de Piracicaba, o vice-presidente da República do Brasil, Geraldo Alckmin, garantiu que o governo federal do presidente Lula prepara uma série de ações e medidas que irão ajudar Piracicaba e região a enfrentar o tarifaço americano de 37,5% sobre diversos produtos brasileiros, que podem provocar 10 mil demissões na cidade e afetar toda economia.

A garantia foi dada durante audiência, nesta manhã de sexta-feira, sete de agosto, que foi articulada pela deputada estadual Professora Bebel (PT) e que aconteceu na sede do BNDES, em São Paulo, e que contou com as presenças ainda do presidente do Simespi, Paulo Estevam Camargo, e de outros diretores da entidade, assim como do presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba e também do Instituto Sindical de Piracicaba, Wagner da Silveira, o Juca, e diretores da entidade. O prefeito de Piracicaba, Hélio Zanatta, e o secretário municipal do Trabalho, Emprego e Renda, José Luiz Ribeiro, também participaram, entre outras lideranças, como a vereadora Rai de Almeida (PT).