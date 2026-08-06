SR. ANTONIO GIL FREIRE Faleceu dia 05/08/2026 na cidade de Piracicaba, aos 82 anos de idade e era filho do Sr. Julio da Silva Freire e da Sra. Mariana Amaral Freire. Deixa a filha Ana Luiza Damasio Freire, familiares e amigos. O Velório ocorrerá dia 08/08/2026 das 16:00hs as 16:00hs, no Memorial Metropolitano de Piracicaba - sala Esmeralda. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SR. DARCI CORREIA SPIRONELO Faleceu dia 06/08/2026 na cidade de Piracicaba, aos 81 anos de idade e era viúvo da Sra. Ana Maria Monteiro Surian Correia Spironelo. Era filho do Sr. Cyro Spironelo e da Sra. Gertrudes Correia Leite, falecidos. Deixa irmãos, sobrinhos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje às 16:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – sala Standard, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

ADVOGADO: DR. FIORAVANTE BARRA LAGROTTA JUNIOR Faleceu ontem, nesta cidade, contava 77 anos, filho dos finados Sr. Fioravante Barra Lagrotta e da Sra. Cesira Alba Gema Fanucci Lagrotta, era casado com a Sra. Celia Regina Torres Pereira Lagrotta; deixa as filhas: Christiane Regina Pereira Lagrotta; Carolina Regina Pereira Lagrotta Sanchez, casada com o Sr. Renato Sanchez e Claudine Regina Pereira Lagrotta Spessotto, casada com o Sr. Marcelo Spessotto. Deixa os netos: Giulia; Luigi; Pietra; Giovane e Beatriz. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h30 da sala "A - Jasmin" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.