SR. ANTONIO GIL FREIRE Faleceu dia 05/08/2026 na cidade de Piracicaba, aos 82 anos de idade e era filho do Sr. Julio da Silva Freire e da Sra. Mariana Amaral Freire. Deixa a filha Ana Luiza Damasio Freire, familiares e amigos. O Velório ocorrerá dia 08/08/2026 das 16:00hs as 16:00hs, no Memorial Metropolitano de Piracicaba - sala Esmeralda. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. DARCI CORREIA SPIRONELO Faleceu dia 06/08/2026 na cidade de Piracicaba, aos 81 anos de idade e era viúvo da Sra. Ana Maria Monteiro Surian Correia Spironelo. Era filho do Sr. Cyro Spironelo e da Sra. Gertrudes Correia Leite, falecidos. Deixa irmãos, sobrinhos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje às 16:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – sala Standard, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
ADVOGADO: DR. FIORAVANTE BARRA LAGROTTA JUNIOR Faleceu ontem, nesta cidade, contava 77 anos, filho dos finados Sr. Fioravante Barra Lagrotta e da Sra. Cesira Alba Gema Fanucci Lagrotta, era casado com a Sra. Celia Regina Torres Pereira Lagrotta; deixa as filhas: Christiane Regina Pereira Lagrotta; Carolina Regina Pereira Lagrotta Sanchez, casada com o Sr. Renato Sanchez e Claudine Regina Pereira Lagrotta Spessotto, casada com o Sr. Marcelo Spessotto. Deixa os netos: Giulia; Luigi; Pietra; Giovane e Beatriz. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h30 da sala "A - Jasmin" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. JOANA MARIA DE JESUS ALMEIDA Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 73 anos, filha dos finados Sr. Salvador Ferreira Camargo e da Sra. Luiza Maria de Jesus Camargo, era viúva do Sr. Ademir de Almeida; deixa os filhos: Ademir de Almeida Junior, casado com a Sra. Maria Roseli Almeida e Rodrigo de Almeida, casado com a Sra. Ana Clara. Deixa netos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 11h00 às 17h45 na sala "Diamante" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 18h00 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. JOÃO DURICO MARTINS RAMALHO, faleceu dia 06/08/2026 na cidade de Piracicaba aos 68 anos de idade era filho da Sra. Ana Martins Ramalho. Deixa as filhas: Gislene Ramos Sabará Martins e Gisele Ramos Martins. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 16:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
PROFº JOÃO LUCIO DE AZEVEDO Faleceu dia 06/08/2026 na cidade de Piracicaba, aos 89 anos de idade e era filho do Sr. Manoel Victor de Azevedo e da Sra. Emma Crivellente de Azevedo, falecidos. Deixa os filhos: João Lucio de Azevedo Filho casado com Fabiana Lopes Bernardino; Sylvia Cristina de Azevedo Vitti. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje às 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição – sala Premium, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. JOSÉ JANUARIO CARNEIRO Faleceu dia 06/08/2026 na cidade de Piracicaba, aos 96 anos de idade e era casado com a Sra. Raimunda Paulina Alves Carneiro, era filho do Sr. José Januario Carneiro e da Sra. Maria Moreira Coelho, falecidos. Deixa os filhos: Ademir Januario Carneiro; Adão Carneiro Filho; Rosa Maria Carneiro; Sebastião Januário Carneiro; Marolina Carneiro Braga; Maria do Rosário Carneiro Oliveira; Raimunda Carneiro; Maria José Carneiro; Maria Aparecida Carneiro. Deixa netos, bisnetos, tataranetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje às 13:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. JOSÉ SANCHES FILHO Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 70 anos, filho da Sra. Maria do Carmo Filha, falecida, era casado com a Sra. Dirce Luiza Noleto Sandres; deixa os filhos: Katiucia Noleto Sandres, casada com o Sr. Danilo Gabriel Tiburcio; Sandriucio Noleto Sandres, casado com a Sra. Kelli Regina da Silva Sandres e Cristiane Noleto Sandres. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. MARIA APARECIDA BARBOSA DE BARROS Faleceu ontem, nesta cidade, contava 71 anos, filha do Sr. Francisco de Assis Barbosa, falecido e da Sra. Clarisse Honório Barbosa, era casada com o Sr. Nelson Fernandes de Barros; deixa os filhos: Maurício Francisco Fernandes de Barros; Otavio Ricardo Fernandes de Barros e Gleice Cristiane Fernandes de Barros. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. MARIA APARECIDA CARRARA DO PRADO Faleceu ontem, nesta cidade, contava 65 anos, filha dos finados Sr. João Carrara Filho e da Sra. Aparecida Fernandes Carrara, era casada com o Sr. Odair Francisco do Prado; deixa a filha: Ana Claudia Carrara do Prado, casada com o Sr. Matheus Cunha. Deixa netos, irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. MAURÍCIO GONÇALVES Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 78 anos, filho dos finados Sr. Maurilio Dias Gonçalves e da Sra. Maria Benedita Gonçalves, era casado com a Sra. Ana Lucia Ferraz Gonçalves; deixa os filhos: Mauricio Gonçalves Junior, casado com a Sra. Vanessa Martins R. Prates; Marcio Gonçalves, casado com a Sra. Rosmary Ferreira Gonçalves e Tatiana Aparecida Gonçalves. Deixa netos, bisneta, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório da Saudade, sala "03", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. ORCALINA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES PIRES Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 83 anos, filha dos finados Sr. Jose Theodulo Rodrigues e da Sra. Josepha Antonia de Lima, era viúva do Sr. Gentil Pires; deixa os filhos: Rodrigo Jose Pires, casado com a Sra. Milene F. Dantas Pires; Edison Aparecido Pires, casado com a Sra. Ana Lucia do Prado Pires; Luiz Claudio Pires, casado com a Sra. Maria de Fatima Denadai Pires; Carlos Alberto Pires, casado com a Sra. Marisa Luciano Pires e Janete de Fatima Pires Dalmazo, casada com o Sr. Wagner Dalmazo. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório do Cemitério Municipal da cidade de Ipeúna/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. VANDA CORADINI EUGENIO Faleceu ontem, nesta cidade, contava 81 anos, filha dos finados Sr. Miguel Coradini e da Sra. Antonia Moroti Coradini, era viúva do Sr. Antonio Eugenio; deixa os filhos: Rosinei Rosaria Eugenio; Luzia Rosalina Eugenio; Ademir Eugenio, casado com a Sra. Selma Silva; Adriano Eugenio, casado com a Sra. Benedita Eugenio e Ana Paula Eugenio. Deixa netos, bisneta, irmãos, cunhada, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h30 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. WESLEY ATAIDE NONATO PESSOA Faleceu dia 05/08/2026 na cidade de Piracicaba aos 35 anos de idade e era filho do Sr. Valdir Nonato Pessoa e da Sra. Rosemeire Ataide. Deixa: Raissa Fernanda Ataide Nonato Pessoa e Ryan Henrique de Sousa Pessoa. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 06/08/2026 as 17:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.