O Cine Araújo Piracicaba renova a programação nesta semana com a estreia do terror Insaciável, que acompanha uma estudante de medicina envolvida em um perigoso programa de emagrecimento. Ao lado da novidade, o cinema mantém em cartaz dois dos filmes mais aguardados do ano: Homem-Aranha: Um Novo Dia, novo capítulo da trajetória de Peter Parker, e A Odisseia, superprodução dirigida por Christopher Nolan inspirada no clássico poema de Homero.

Insaciável: Hana é uma es-tudante de medicina que há anos nutre uma preocupa-ção permanente com o pró-prio corpo e a perda de peso. Influenciada por uma amiga, ela decide começar um pro-grama extremo à base de pílulas produzidas com cin-zas humanas.

SEGUEM EM CARTAZ

Homem-Aranha - Um Novo Dia: Quatro anos se passaram desde os eventos de Sem Volta Para Casa, e Peter agora é um adulto vivendo completamente sozinho, tendo se apagado voluntariamente da vida e das memórias de quem ama. Combatendo o crime em uma Nova York que já não sabe mais o seu nome, ele se dedica integralmente a proteger a cidade — um Homem-Aranha em tempo integral —, mas, à medida que as exigências aumentam, a pressão desencadeia uma surpreendente evolução física que ameaça sua própria existência, enquanto um estranho padrão de crimes dá origem a uma das ameaças mais poderosas que ele já enfrentou.