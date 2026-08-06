O Cine Araújo Piracicaba renova a programação nesta semana com a estreia do terror Insaciável, que acompanha uma estudante de medicina envolvida em um perigoso programa de emagrecimento. Ao lado da novidade, o cinema mantém em cartaz dois dos filmes mais aguardados do ano: Homem-Aranha: Um Novo Dia, novo capítulo da trajetória de Peter Parker, e A Odisseia, superprodução dirigida por Christopher Nolan inspirada no clássico poema de Homero.
Além dos destaques, a programação reúne opções para diferentes públicos. Os ingressos podem ser adquiridos nas bilheterias do Cine Araújo Piracicaba ou pelo site oficial da rede.
VEJA MAS:
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ESTREIAS
Insaciável: Hana é uma es-tudante de medicina que há anos nutre uma preocupa-ção permanente com o pró-prio corpo e a perda de peso. Influenciada por uma amiga, ela decide começar um pro-grama extremo à base de pílulas produzidas com cin-zas humanas.
SEGUEM EM CARTAZ
Homem-Aranha - Um Novo Dia: Quatro anos se passaram desde os eventos de Sem Volta Para Casa, e Peter agora é um adulto vivendo completamente sozinho, tendo se apagado voluntariamente da vida e das memórias de quem ama. Combatendo o crime em uma Nova York que já não sabe mais o seu nome, ele se dedica integralmente a proteger a cidade — um Homem-Aranha em tempo integral —, mas, à medida que as exigências aumentam, a pressão desencadeia uma surpreendente evolução física que ameaça sua própria existência, enquanto um estranho padrão de crimes dá origem a uma das ameaças mais poderosas que ele já enfrentou.
A Odisseia: Uma das histórias mais antigas da literatura ocidental ganha uma adaptação cinematográfica pelas mãos do cineasta Christopher Nolan. A Odisseia é um poema épico atribuído a Homero que acompanha as aventuras do herói grego Odisseu em sua volta para casa após a Guerra de Troia. O guerreiro enfrenta criaturas míticas e deuses em sua jornada épica de retorno onde sua esposa Penélope o aguarda. O rei de Ítaca descreve sua trajetória esbarrando com seres como o Ciclope Polifemo, as sereias e a feiticeira/deusa Circe.
Moana: Na versão em live-action, Moana embarca em uma missão para salvar seu povo e, durante a viagem, reencontra o poderoso semideus Maui. Juntos, eles enfrentam desafios pelo oceano enquanto a jovem descobre sua força e seu destino como grande navegadora.
Os Emergentes: Uma reviravolta financeira obriga um casal da alta sociedade a abandonar a vida de luxo e trabalhar para seus antigos empregados. A mudança de papéis rende situações inusitadas e muito humor.
Também permanecem em cartaz no Cine Araújo Piracicaba os filmes: Minions & Monstros, Authentic Games no Império Desconectado e Trago Seu Amor.