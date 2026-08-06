A audiência ocorrerá às 10h, na sede do BNDES, em São Paulo, e foram convidados representantes do setor industrial, representados pelo Simespi, assim como dos trabalhadores, representado pelo presidente do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos, Wagner da Silveira, o Juca dos Metalúrgicos, e do poder público, representado pelo secretário municipal do Trabalho, Renda e Emprego, José Luiz Ribeiro, e o prefeito da cidade, Hélio Zanatta.

A deputada estadual Professora Bebel (PT) participa nesta sexta (7), de audiência com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, para discutir medidas que possam ser adotadas pelo governo brasileiro voltadas a reduzir os impactos do tarifaço americano sobre produtos do país, que atingem diretamente a economia de Piracicaba.

No ano passado, a deputada Professora Bebel intermediou agenda com Geraldo Alcmin, ajudando a reduzir os impactos do tarifaço americano

Em agosto do ano passado, a deputada Professora Bebel, embaixadora do governo federal na região, conseguiu agenda do setor industrial e dos trabalhadores com o vice-presidente da República para tratar dos impactos do tarifaço na região de Piracicaba, resultando em diversas medidas do governo federal que contribuíram para impedir demissões no setor.

“A nossa iniciativa visa garantir que se busque, através deste contato direto com o vice-presidente, Geraldo Alckmin, que a cidade de Piracicaba, que é, mais uma vez, a maior impactada com o tarifaço americano, não tenha a sua economia afetada conforme as previsões iniciais, que são de 10 mil demissões, principalmente no setor metalúrgico, mas que acabam afetando a economia de toda região em cascata”, destaca Bebel.