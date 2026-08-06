Eduardo Luvizetto dos Santos foi pré-selecionado para receber uma bolsa integral do Prouni, mas teve o benefício recusado durante a etapa de comprovação das informações.

O candidato Eduardo Luvizetto dos Santos teve a bolsa integral do Prouni negada pela UNIP, em São Paulo, sob a justificativa de que a renda familiar per capita excedia o teto legal de 1,5 salário mínimo. A decisão da universidade tomou como base a movimentação constante de valores na conta bancária de sua mãe. O jovem contesta a medição e explica que o montante não se trata de salário ou ganho fixo, mas de operações de compra e resgate de créditos em plataformas digitais de apostas esportivas e jogos virtuais.

De acordo com o estudante, a comissão responsável pela análise considerou as entradas registradas na conta bancária da mãe como renda familiar. Ele afirma que esses valores são provenientes de operações de compra e resgate de créditos em plataformas de apostas esportivas e jogos virtuais, e não de salário ou outra fonte de renda permanente.

O que diz a UNIP

Em nota, a universidade informou que identificou um fluxo constante de créditos relacionados a plataformas de apostas e que, pela legislação tributária, prêmios e ganhos podem ser classificados como renda.

A instituição também esclareceu que o Prouni utiliza como critério a renda bruta familiar mensal per capita e que despesas, dívidas ou empréstimos não são considerados na análise. Segundo a UNIP, os empréstimos identificados na documentação não foram incluídos no cálculo da renda por não apresentarem recorrência.