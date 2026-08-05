07 de agosto de 2026
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PREMIAÇÃO

'Manas' e 'O Agente Secreto' vencem o Grande Otelo 2026

Por Vitória Duarte | JP1 |
| Tempo de leitura: 3 min
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Divulgação
Cerimônia do Prêmio Grande Otelo 2026 reuniu os principais nomes do audiovisual brasileiro no Teatro Municipal do Rio de Janeiro.
Cerimônia do Prêmio Grande Otelo 2026 reuniu os principais nomes do audiovisual brasileiro no Teatro Municipal do Rio de Janeiro.

O cinema brasileiro celebrou seus principais talentos na noite desta terça-feira (4), durante a cerimônia do Prêmio Grande Otelo 2026, realizada no Teatro Municipal do Rio de Janeiro.

Em uma decisão inédita, a Academia Brasileira de Cinema concedeu o prêmio de Melhor Longa-Metragem de Ficção às produções "Manas", de Marianna Brennand, e "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, que empataram na principal categoria da premiação.

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Outro grande destaque da noite foi "Homem com H", cinebiografia de Ney Matogrosso, que conquistou seis troféus e terminou como o filme mais premiado desta edição.

Já "Manas" recebeu cinco estatuetas, incluindo Melhor Longa-Metragem de Ficção, Melhor Direção para Marianna Brennand, Melhor Atriz Coadjuvante para Dira Paes e Melhor Roteiro Original.

Entre os vencedores da categoria de roteiro está a presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Antonia Pellegrino, que assina o texto do filme ao lado de Felipe Sholl, Marcelo Grabowsky, Marianna Brennand, Carolina Benevides e Camila Agustini.

"Me alegra fazer parte deste movimento glorioso do nosso audiovisual, ainda mais com 'Manas', um filme marcado pela presença feminina na liderança", afirmou Antonia Pellegrino.

Ao comentar o reconhecimento, a roteirista destacou a importância da premiação para o setor audiovisual brasileiro.

"Receber o Prêmio Grande Otelo de Melhor Roteiro Original, junto com os meus colegas, é uma grande honra, por se tratar do maior reconhecimento que o audiovisual brasileiro oferece ao setor", disse.

Considerado a principal premiação do cinema nacional, o Prêmio Grande Otelo chegou à 25ª edição em 2026. Organizada pela Academia Brasileira de Cinema, a cerimônia reconhece anualmente produções cinematográficas, séries e profissionais que se destacam na indústria audiovisual, consolidando-se como a principal vitrine do setor no país.

Sinopse "O Agente Secreto"

Em 1977, Marcelo trabalha como professor especializado em tecnologia. Ele decide fugir de seu passado violento e misterioso se mudando de São Paulo para Recife com a intenção de recomeçar sua vida.

Marcelo chega na capital pernambucana em plena semana de Carnaval e percebe que atraiu para si todo o caos do qual ele sempre quis fugir. Para piorar a situação, ele começa a ser espionado pelos vizinhos. Inesperadamente, a cidade que ele acreditou que o acolheria ficou longe de ser o seu refúgio.

Sinopse "Manas"

Marcielle, de 13 anos, vive em uma comunidade ribeirinha na Ilha do Marajó com o pai, a mãe e três irmãos. Instigada pelas falas da mãe, ela cultua a imagem de Claudinha, sua irmã mais velha, que partiu para longe após "arrumar um homem bom" nas balsas que passam pela região.

Conforme amadurece, ela vê suas idealizações ruírem e fica presa em ambientes abusivos. Ciente de que o futuro não lhe reserva muitas opções, ela decide confrontar a engrenagem violenta que rege sua comunidade.

Prêmio Grande Otelo

É a maior e mais tradicional premiação do cinema e da televisão no Brasil.Cerimônia de premiação da indústria audiovisual do país. Organizado anualmente pela Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais, o evento celebra os melhores filmes, séries e profissionais do setor.

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