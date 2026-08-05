O cinema brasileiro celebrou seus principais talentos na noite desta terça-feira (4), durante a cerimônia do Prêmio Grande Otelo 2026, realizada no Teatro Municipal do Rio de Janeiro.
Em uma decisão inédita, a Academia Brasileira de Cinema concedeu o prêmio de Melhor Longa-Metragem de Ficção às produções "Manas", de Marianna Brennand, e "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, que empataram na principal categoria da premiação.
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Outro grande destaque da noite foi "Homem com H", cinebiografia de Ney Matogrosso, que conquistou seis troféus e terminou como o filme mais premiado desta edição.
Já "Manas" recebeu cinco estatuetas, incluindo Melhor Longa-Metragem de Ficção, Melhor Direção para Marianna Brennand, Melhor Atriz Coadjuvante para Dira Paes e Melhor Roteiro Original.
Entre os vencedores da categoria de roteiro está a presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Antonia Pellegrino, que assina o texto do filme ao lado de Felipe Sholl, Marcelo Grabowsky, Marianna Brennand, Carolina Benevides e Camila Agustini.
"Me alegra fazer parte deste movimento glorioso do nosso audiovisual, ainda mais com 'Manas', um filme marcado pela presença feminina na liderança", afirmou Antonia Pellegrino.
Ao comentar o reconhecimento, a roteirista destacou a importância da premiação para o setor audiovisual brasileiro.
"Receber o Prêmio Grande Otelo de Melhor Roteiro Original, junto com os meus colegas, é uma grande honra, por se tratar do maior reconhecimento que o audiovisual brasileiro oferece ao setor", disse.
Considerado a principal premiação do cinema nacional, o Prêmio Grande Otelo chegou à 25ª edição em 2026. Organizada pela Academia Brasileira de Cinema, a cerimônia reconhece anualmente produções cinematográficas, séries e profissionais que se destacam na indústria audiovisual, consolidando-se como a principal vitrine do setor no país.
Sinopse "O Agente Secreto"
Em 1977, Marcelo trabalha como professor especializado em tecnologia. Ele decide fugir de seu passado violento e misterioso se mudando de São Paulo para Recife com a intenção de recomeçar sua vida.
Marcelo chega na capital pernambucana em plena semana de Carnaval e percebe que atraiu para si todo o caos do qual ele sempre quis fugir. Para piorar a situação, ele começa a ser espionado pelos vizinhos. Inesperadamente, a cidade que ele acreditou que o acolheria ficou longe de ser o seu refúgio.
Sinopse "Manas"
Marcielle, de 13 anos, vive em uma comunidade ribeirinha na Ilha do Marajó com o pai, a mãe e três irmãos. Instigada pelas falas da mãe, ela cultua a imagem de Claudinha, sua irmã mais velha, que partiu para longe após "arrumar um homem bom" nas balsas que passam pela região.
Conforme amadurece, ela vê suas idealizações ruírem e fica presa em ambientes abusivos. Ciente de que o futuro não lhe reserva muitas opções, ela decide confrontar a engrenagem violenta que rege sua comunidade.
Prêmio Grande Otelo
É a maior e mais tradicional premiação do cinema e da televisão no Brasil.Cerimônia de premiação da indústria audiovisual do país. Organizado anualmente pela Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais, o evento celebra os melhores filmes, séries e profissionais do setor.