O cinema brasileiro celebrou seus principais talentos na noite desta terça-feira (4), durante a cerimônia do Prêmio Grande Otelo 2026, realizada no Teatro Municipal do Rio de Janeiro.

Em uma decisão inédita, a Academia Brasileira de Cinema concedeu o prêmio de Melhor Longa-Metragem de Ficção às produções "Manas", de Marianna Brennand, e "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, que empataram na principal categoria da premiação.

VEJA MAIS :