A Câmara Municipal de Piracicaba realizou, na noite desta terça-feira (4), a entrega da Medalha Bombeiro do Ano – "Subtenente PM Jacinto José Penedo" a dez integrantes do Corpo de Bombeiros que se destacaram pela coragem, dedicação e compromisso com a proteção da vida.
A cerimônia também foi marcada por uma homenagem póstuma ao capitão Hudson Maurício Humphreys, representado por familiares.
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A honraria foi concedida por iniciativa do vereador Laércio Trevisan Jr. (PL), autor do requerimento que fundamentou a solenidade. Durante o evento, ele destacou a importância do trabalho desempenhado pela corporação e o reconhecimento aos profissionais que atuam diariamente em situações de risco.
"Quando você está mais precisando, o Corpo de Bombeiros vem ao seu socorro. É uma profissão nobre, exercida por pessoas que dedicam a vida a fazer o bem", afirmou Trevisan Jr.
Receberam a medalha o 1º tenente PM Ivan Castro Bortolucci, o 1º tenente PM Lucas Giovanetti Sendin, o 1º sargento PM Vinícius Fernandes Queiroz Sá, o 2º sargento PM Vagner Lins de Emeri, os cabos PM Andre Felipe de Souza, Lucas Diehl Rodrigues, Miguel Lima Rodrigues e Rener Gustavo de Almeida, além dos soldados PM Marcela Daiane Piva de Freitas e Rafael Carvalho Dias.
O comandante do 16º Grupamento de Bombeiros, tenente-coronel PM Márcio de Lima Renó, ressaltou que o reconhecimento representa um importante incentivo ao trabalho desenvolvido pelos militares.
"O serviço que os homenageados fazem, tanto diretamente no atendimento quanto na atividade administrativa, é muito importante e realizado com maestria. Quando esse reconhecimento vem da sociedade, ele ganha um significado ainda maior e motiva nosso efetivo a continuar aprendendo, se dedicando e oferecendo o melhor atendimento à população", destacou.
Renó também lembrou que o Corpo de Bombeiros de Piracicaba completou 70 anos de atuação no último dia 1º de agosto, ressaltando a trajetória de crescimento da corporação e sua relevância para o município.
Um dos momentos mais emocionantes da cerimônia foi a homenagem póstuma ao capitão Hudson Maurício Humphreys, falecido em maio deste ano, vítima de um acidente de motocicleta. Representando a família, a mãe do oficial, Fernanda Humphreys, agradeceu o reconhecimento e relembrou a dedicação do filho à profissão.
"Ele foi um exemplo de pessoa desde criança e merece esta homenagem. Tenho muito orgulho desta corporação, que meu filho admirava desde pequeno. O sonho dele era ser bombeiro. Ele amava o que fazia e respeitava essa farda como respeitava a família", declarou.
A Medalha Bombeiro do Ano reconhece anualmente militares que se destacam pelos serviços prestados à população, valorizando o compromisso da corporação com a preservação da vida, o atendimento às emergências e a segurança da comunidade.