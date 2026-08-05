A Câmara Municipal de Piracicaba realizou, na noite desta terça-feira (4), a entrega da Medalha Bombeiro do Ano – "Subtenente PM Jacinto José Penedo" a dez integrantes do Corpo de Bombeiros que se destacaram pela coragem, dedicação e compromisso com a proteção da vida.

A cerimônia também foi marcada por uma homenagem póstuma ao capitão Hudson Maurício Humphreys, representado por familiares.

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