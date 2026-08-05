O avanço de um Super El Niño pode provocar uma nova crise humanitária em escala global. De acordo com um relatório divulgado pelo Programa Mundial de Alimentos (PMA), agência da Organização das Nações Unidas (ONU), o fenômeno climático poderá levar 49 milhões de pessoas à insegurança alimentar aguda ao longo de 2027.

A projeção considera 45 países vulneráveis da África, Ásia e América Latina, que já enfrentam dificuldades para garantir o acesso à alimentação. O estudo aponta que a combinação entre secas, enchentes, ondas de calor e crises econômicas poderá ampliar significativamente o número de pessoas afetadas pela fome.

Fome pode crescer mais de 20%

Segundo o levantamento, o total de pessoas em situação de insegurança alimentar aguda deve passar de 225 milhões para 274 milhões em 2027, um aumento de aproximadamente 22%.