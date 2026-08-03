Após o recesso parlamentar de julho, a Câmara Municipal de Piracicaba retoma, nesta segunda-feira (3), as reuniões ordinárias do segundo semestre. A 38ª Reunião Ordinária está marcada para as 19 horas e terá, na Ordem do Dia, cinco projetos para votação em primeira discussão.
VEJA MAIS :
- Campanha Nacional de Multivacinação começa nesta segunda-feira
- XV escapa do vexame no fim e empata com o Noroeste no Barão
- Espaços de lazer do Morumbi ganham nova estrutura
Entre os destaques da pauta está o projeto de lei complementar 13/2026, de autoria do vereador Thiago Ribeiro (PRD), que propõe alterações no Código de Posturas do Município para criar a Zona de Silêncio Educacional. A medida prevê restrições a ruídos no entorno de locais que recebem vestibulares, exames nacionais e concursos públicos durante a realização das provas.
Também será analisado o projeto de lei 36/2026, de autoria do vereador Marco Bicheiro (PSDB), que institui o Programa Abrigo Amigo. A proposta estabelece diretrizes para implantação de abrigos em pontos de parada do transporte coletivo urbano, com foco em acessibilidade, sustentabilidade e uso de tecnologias da informação.
Os parlamentares ainda devem apreciar outros três projetos de lei voltados à denominação de espaços públicos, todos em primeira discussão.
Além das votações, a sessão contará com a entrega da Moção 69/2026, de autoria dos vereadores Silvia Morales (PV), do Mandato Coletivo A Cidade é Sua, e Laércio Trevisan Jr. (PL). A homenagem presta aplausos ao mestre karateca Lair Roberto Moretti pelos 50 anos de dedicação às artes marciais.
A reunião terá transmissão ao vivo pela TV Câmara Piracicaba, nos canais 11.3 da TV aberta digital, 4 da Net/Claro e 9 da Vivo Fibra, além das páginas oficiais da Câmara no Facebook e no YouTube.