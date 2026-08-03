Após o recesso parlamentar de julho, a Câmara Municipal de Piracicaba retoma, nesta segunda-feira (3), as reuniões ordinárias do segundo semestre. A 38ª Reunião Ordinária está marcada para as 19 horas e terá, na Ordem do Dia, cinco projetos para votação em primeira discussão.

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Entre os destaques da pauta está o projeto de lei complementar 13/2026, de autoria do vereador Thiago Ribeiro (PRD), que propõe alterações no Código de Posturas do Município para criar a Zona de Silêncio Educacional. A medida prevê restrições a ruídos no entorno de locais que recebem vestibulares, exames nacionais e concursos públicos durante a realização das provas.