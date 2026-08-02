02 de agosto de 2026
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EM PIRACICABA

Mulher é atropelada por motociclista bêbado enquanto trabalhava

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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  Uma cena de horror assustou moradores na manhã deste sábado (1), no Distrito de Santa Teresinha em Piracicaba.

Um homem aparentemente embriagado, perdeu o controle da moto e atropelou uma mulher que trabalhava na rua. A vítima foi parar no hospital.

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A mulher é funcionária de uma empresa de saneamento. Com o impacto, ela sofreu uma queda, com suspeita de fratura.

O SAMU chegou rápido e levou a vítima para o Hospital dos Fornecedores de Cana. O estado dela é estável, mas segue internada.

Quando a PM chegou, o motociclista estava caído e com todos os sinais claros de embriaguez: fala enrolada, desequilíbrio e odor forte de álcool. Na delegacia ele confessou que bebeu cachaça após uma discussão com a esposa.

Para tentar escapar, ele recusou fazer o teste do bafômetro, mas foi socorrido para a UPA e o exame confirmou o consumo de álcool..O homem foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante e lesão corporal culposa.

A moto foi apreendida.

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