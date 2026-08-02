Um homem aparentemente embriagado, perdeu o controle da moto e atropelou uma mulher que trabalhava na rua. A vítima foi parar no hospital.

Uma cena de horror assustou moradores na manhã deste sábado (1), no Distrito de Santa Teresinha em Piracicaba.

A mulher é funcionária de uma empresa de saneamento. Com o impacto, ela sofreu uma queda, com suspeita de fratura.

O SAMU chegou rápido e levou a vítima para o Hospital dos Fornecedores de Cana. O estado dela é estável, mas segue internada.

Quando a PM chegou, o motociclista estava caído e com todos os sinais claros de embriaguez: fala enrolada, desequilíbrio e odor forte de álcool. Na delegacia ele confessou que bebeu cachaça após uma discussão com a esposa.