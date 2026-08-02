02 de agosto de 2026
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XV escapa do vexame no fim e empata com o Noroeste no Barão

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Mariana Kasten/XV
Com um time espaçado e pouco eficiente, o Nhô Quim escapou da derrota no final.
Com um time espaçado e pouco eficiente, o Nhô Quim escapou da derrota no final.

  O XV de Piracicaba voltou a decepcionar sua torcida neste sábado (1), no estádio Barão de Serra Negra. Pela terceira rodada da Copa Paulista, o Alvinegro ficou apenas no 1 a 1 com o Noroeste e somou o segundo jogo seguido sem vencer dentro de casa, com os mesmos problemas amplamente debatidos.

Com um  time espaçado, previsível e ineficiente no último terço do campo, que facilita o trabalho das defesas rivais, o alvinegro esgotou a paciência do torcedor, que se irritou com as escolhas do treinador Fernando Marchiori.

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O cenário era de mais um vexame. O Noroeste abriu o placar aos 21 minutos do primeiro tempo. Após bate e rebate na área, Rafa Silva aproveitou a sobra e marcou para o Alvirrubro.

Durante todo o jogo, o XV pressionou, mas esbarrou novamente na falta de qualidade no ataque. O empate só veio nos acréscimos. Aos 44 minutos, com o novo contratado Alex Silva, que recebeu na área e soltou uma bomba no alto, sem defesa, para salvar o Nhô Quim de mais uma derrota em Piracicaba. 

Com o gol no fim, o Alvinegro evitou a segunda derrota seguida diante do torcedor. Mas o resultado mantém o jejum. São três jogos e nenhum triunfo. Na tabela, a situação é ruim. XV e Noroeste somam um ponto cada. O Alvirrubro é o terceiro do Grupo 2. O XV fecha a chave na lanterna.

Agora as duas equipes se reencontram já no próximo domingo, às 10h, no estádio Alfredo de Castilho, em Bauru. O XV precisa vencer fora para sair do fundo do poço e não se complicar ainda mais na Copa Paulista.

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