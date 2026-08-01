Sem se intimidar com o movimento de carros, os animais aproveitaram o gramado para um verdadeiro banquete ao ar livre. A cena inusitada chamou a atenção de quem passava pelo local, rendeu fotos, vídeos e muitos comentários nas redes sociais.

Nem o coração administrativo de Piracicaba escapou da visita das ilustres moradoras da cidade. Um grupo de capivaras foi flagrado nesta semana, circulando e pastando tranquilamente durante a madrugada no gramado da Prefeitura, como se estivesse em um parque particular.

Conhecidas por habitar as margens do Rio Piracicaba e áreas verdes da cidade, as capivaras demonstraram mais uma vez que não parecem se importar com os limites entre a natureza e o ambiente urbano. Com a maior tranquilidade, transformaram a área no entorno do Paço Municipal.

A "visita oficial" das capivaras reforçou a fama dos roedores, considerados os maiores do mundo, de circularem livremente por diferentes pontos de Piracicaba. Apesar da aparência calma e da cena divertida, a orientação continua sendo a mesma: admirar os animais de longe, sem tentar alimentá-los ou se aproximar.

Pelo menos desta vez, quem tomou conta do gramado da Prefeitura não foram os jardineiros, mas as ousadas capivaras, que protagonizaram um dos flagrantes mais curiosos da semana na cidade.