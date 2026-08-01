O XV de Novembro volta a campo neste sábado (1), aniversário de Piracicaba, para encarar o Noroeste, às 18h, no estádio Barão da Serra Negra, em jogo válido pela terceira rodada da Copa Paulista 2026. Além de querer dar uma vitória de presente para a Noiva da Colina, que completa hoje 259 anos de fundação, o time comandado pelo técnico Fernando Marchiori necessita dos três pontos para sair da incômoda lanterna do Grupo 2 da competição.
Após duas rodadas completadas, o Alvinegro é o lanterna da chave, com apenas um ponto, e precisa dar uma resposta urgente à sua torcida, após o revés em casa para o Comercial (2 a 0 para os visitantes), no último sábado. Atual campeão tor-neio, o XV é considerado um dos favoritos ao título, mas decepciona neste início de competição.
“Você não vive só momentos bons, você não vive só mo-mentos mais ou menos e você não vive só momentos ruins. O momento nosso de não conseguir as vitórias há 4 jogos é quando temos de trabalhar, seguirmos focados para buscar evolução”, afirmou Marchiori, durante entrevista coletiva, nesta sexta-feira (31), ao comentar a má fase do XV.
A equipe de Bauru também tem uma campanha irregular neste início de Copa Paulista. Em duas partidas, empatou uma e perdeu outra, somando, assim como o XV de Piracicaba, apenas um ponto. O Noroeste, aliás, só está à frente do Nhô Quim por ter marcado dois gols, enquanto o Alvinegro ainda não balançou as redes na competição estadual.
Fora de campo, o Alvinegro também segue ativo e, nesta sexta-feira (31), a diretoria anunciou a contratação do atacante Alex Silva, 24 anos, ex-Águia de Marabá. O joga-dor foi autor de nove gols e três assistências em 14 jogos pelo time paraense no Campeonato Brasileiro Série D. O atleta já teve seu nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e está à disposição do técnico Fernando Marchiori.
A RODADA
Confira dos jogos desta ro-dada: Hoje (1) - São Caetano x EC São Bernardo, às 15h, em São Caetano do Sul; Paulista x Osasco, às 15h, em Jundiaí; XV de Piracicaba x Noroeste, às 18h, em Piracicaba; e Bandeirante x Marília, às 19h, em Birigui. Ama-nhã (2) - Santo André x São José, às 10h, em Santo André; e Juventus x Primavera, às 16h, em Barueri. Na segunda-feira (3) - Grêmio Prudente x Linense, às 19h30, em Presidente Prudente.