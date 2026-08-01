

O XV de Novembro volta a campo neste sábado (1), aniversário de Piracicaba, para encarar o Noroeste, às 18h, no estádio Barão da Serra Negra, em jogo válido pela terceira rodada da Copa Paulista 2026. Além de querer dar uma vitória de presente para a Noiva da Colina, que completa hoje 259 anos de fundação, o time comandado pelo técnico Fernando Marchiori necessita dos três pontos para sair da incômoda lanterna do Grupo 2 da competição.

Após duas rodadas completadas, o Alvinegro é o lanterna da chave, com apenas um ponto, e precisa dar uma resposta urgente à sua torcida, após o revés em casa para o Comercial (2 a 0 para os visitantes), no último sábado. Atual campeão tor-neio, o XV é considerado um dos favoritos ao título, mas decepciona neste início de competição.

“Você não vive só momentos bons, você não vive só mo-mentos mais ou menos e você não vive só momentos ruins. O momento nosso de não conseguir as vitórias há 4 jogos é quando temos de trabalhar, seguirmos focados para buscar evolução”, afirmou Marchiori, durante entrevista coletiva, nesta sexta-feira (31), ao comentar a má fase do XV.