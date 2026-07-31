Com forte inserção global e novas diretrizes de inovação tecnológica, o município se mobiliza ao lado do CIESP para enfrentar os desafios aduaneiros e liderar o desenvolvimento regional.

A cidade chega a este aniversário consolidada como um dos maiores polos industriais e tecnológicos do interior paulista. O município registra um PIB oficial de R$ 44,35 bilhões, conforme o último levantamento consolidado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e pela Fundação Seade. Esse dinamismo econômico é impulsionado por marcos recentes, como a instituição da Política Estadual de Distritos de Inovação via Decreto Estadual nº 70.683, que ampara o projeto do polo tecnológico local e atrai investimentos em pesquisa e agtechs. Além disso, no balanço fechado do primeiro semestre, a corrente de comércio exterior da região consolidou sua forte inserção global ao movimentar 3,2 bilhões de dólares.

Nesse ecossistema produtivo, destaca-se o papel institucional do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, o CIESP, que possui mais de 8.000 associados e 42 diretorias regionais. Em âmbito local, a Diretoria Regional do CIESP Piracicaba exerce liderança abrangente sobre oito municípios, englobando a sede e as cidades vizinhas de Águas de São Pedro, Charqueada, Laranjal Paulista, Rio das Pedras, Saltinho, Santa Maria da Serra e São Pedro. A entidade defende os interesses do bloco regional e mantém assento ativo nos conselhos municipais mais importantes, influenciando decisões estratégicas sobre infraestrutura, crescimento econômico e desenvolvimento urbano.