“Temos uma gratidão imensa por Piracicaba. Foi nesta cidade acolhedora, empreendedora e em constante desenvolvimento que a nossa Unimed construiu sua história ao lado da população. A confiança dos piracicabanos nos transformou no plano de saúde líder da cidade e nos inspira, todos os dias, a investir ainda mais em uma assistência de excelência”. A declaração é do presidente da Cooperativa, Carlos Joussef, ao homenagear os 259 anos da Noiva da Colina, celebrados, hoje, 1º de agosto.

Há mais de cinco décadas, a Cooperativa acompanha de perto a evolução de Piracicaba, uma cidade que se destaca pela força de sua economia, pelo protagonismo do agronegócio, pelo desenvolvimento industrial, pela inovação e pela qualidade de vida. Uma trajetória de crescimento que também se reflete na saúde suplementar.

Em junho deste ano, o Hospital Unimed Piracicaba completou 15 anos consolidado como um dos mais modernos e completos complexos hospitalares do interior paulista. Fruto de investimentos contínuos em tecnologia, inovação, inteligência artificial, segurança assistencial e qualificação das equipes, a unidade médica tornou-se referência regional em atendimento humanizado e procedimentos de alta complexidade.