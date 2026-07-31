“Temos uma gratidão imensa por Piracicaba. Foi nesta cidade acolhedora, empreendedora e em constante desenvolvimento que a nossa Unimed construiu sua história ao lado da população. A confiança dos piracicabanos nos transformou no plano de saúde líder da cidade e nos inspira, todos os dias, a investir ainda mais em uma assistência de excelência”. A declaração é do presidente da Cooperativa, Carlos Joussef, ao homenagear os 259 anos da Noiva da Colina, celebrados, hoje, 1º de agosto.
Há mais de cinco décadas, a Cooperativa acompanha de perto a evolução de Piracicaba, uma cidade que se destaca pela força de sua economia, pelo protagonismo do agronegócio, pelo desenvolvimento industrial, pela inovação e pela qualidade de vida. Uma trajetória de crescimento que também se reflete na saúde suplementar.
Em junho deste ano, o Hospital Unimed Piracicaba completou 15 anos consolidado como um dos mais modernos e completos complexos hospitalares do interior paulista. Fruto de investimentos contínuos em tecnologia, inovação, inteligência artificial, segurança assistencial e qualificação das equipes, a unidade médica tornou-se referência regional em atendimento humanizado e procedimentos de alta complexidade.
Ao longo desse período, a evolução do HU foi marcada pela incorporação de tecnologias que elevam a qualidade da assistência. Entre os destaques estão a cirurgia Robótica, que proporciona procedimentos mais precisos, seguros e com recuperação mais rápida, e a técnica HOLEP, um dos tratamentos mais modernos e eficazes para a hiperplasia prostática benigna. A estrutura também foi fortalecida com a Unidade do Coração, que reúne a Hemodinâmica e amplia a capacidade de atendimento em cardiologia de alta complexidade, oferecendo mais agilidade, segurança e resolutividade aos pacientes.
A transformação digital também passou a fazer parte da experiência dos beneficiários. A implantação de totens de autoatendimento nos prontos atendimentos, na internação e no diagnóstico por imagem tornou os processos mais ágeis e acessíveis. Somam-se a isso novas plataformas digitais (aplicativo exclusivo) e a integração com o Meu Einstein, ampliando o acesso dos pacientes a serviços, informações e soluções inovadoras, fortalecendo uma assistência cada vez mais conectada, eficiente e centrada nas pessoas.
Para o dirigente, o desenvolvimento de Piracicaba e a evolução da Unimed caminham lado a lado. “Cada conquista da cidade nos motiva a crescer junto. Investimos constantemente para oferecer uma medicina cada vez mais moderna, segura, acessível e humana, porque acreditamos no potencial do município e no futuro da nossa população”, revelou.
Com olhar voltado para os próximos anos, a Cooperativa prepara um novo ciclo de expansão da assistência médica, incluindo o projeto de um novo hospital, reafirmando seu compromisso com a ampliação da capacidade de atendimento. Os investimentos contemplam novas estruturas dedicadas ao atendimento infantil, um moderno Centro de Diagnóstico por Imagem, um Centro de Prevenção, Reabilitação e Terapias, além da ampliação das soluções digitais voltadas à jornada do paciente.
Neste aniversário de Piracicaba, a Unimed renova seu compromisso de seguir contribuindo para o desenvolvimento da cidade, cuidando da saúde de milhares de famílias e fortalecendo uma relação construída sobre confiança, respeito e responsabilidade. Afinal, cuidar das pessoas também é uma forma de ajudar a construir um município cada vez mais forte, próspero e preparado para o futuro.