Ao completar 259 anos neste 1º de agosto, Piracicaba celebra mais um capítulo de sua história olhando para o futuro. Em 1 ano e meio, a gestão do prefeito Helinho Zanatta concentrou esforços na reorganização da estrutura pública, na retomada de obras paralisadas e na implantação de ações voltadas à melhoria da qualidade de vida da população.
Um dos principais desafios enfrentados pela Administração foi a crise no abastecimento de água. No início da gestão, a Estação de Tratamento de Água (ETA) Luiz de Queiroz, foi encontrada praticamente paralisada devido ao acúmulo de lodo, prejudicando o abastecimento para cerca de 120 mil habitantes. Então se iniciou um processo de recuperação e modernização do sistema. O lodo foi retirado, a capacidade operacional foi restabelecida e a ETA II passou por uma transformação profunda, após décadas sem receber intervenções estruturais dessa dimensão. Com investimento de R$ 9,65 milhões, a obra incluiu a instalação de um sistema automatizado para a remoção contínua do lodo, eliminando a necessidade de interrupções no processo.
Paralelamente, o Semae investiu em um amplo plano de modernização do sistema geral de abastecimento, com a ampliação das estações de tratamento – incluindo a ETA Capim Fino, que atende mais de 80% da população de Piracicaba –, a construção de novas adutoras, a substituição das redes por meio do Método Não Destrutivo (MND) – que dispensa a abertura de valas e reduz os impactos no asfalto –, assim como a identificação de vazamentos por geofonamento. As intervenções aumentaram a capacidade de produção em cerca de 60 milhões de litros por dia e contribuíram para a redução de 54% das reclamações por falta de água nesses 18 meses da gestão Helinho Zanatta. Somente entre 2025 e 2026, os investimentos próprios em saneamento ultrapassaram R$ 120 milhões. Até o fim de 2028, a previsão é de que outros R$ 350 milhões sejam investidos com recursos próprios, além de mais de R$ 200 milhões provenientes do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do governo federal.
Na saúde, a gestão do prefeito Helinho Zanatta intensificou a reestruturação da rede municipal de atendimento. O programa Saúde nos Bairros, que teve início pela região Norte, passou a reorganizar a Atenção Básica, ampliar a oferta de especialidades médicas e aproximar os serviços da população, levando atendimento clínico, pediátrico, ginecológico, odontológico e farmacêutico para mais perto dos moradores.
Ao todo, 16 unidades de saúde já foram reformadas ou modernizadas, além da retomada de obras que estavam paralisadas. A administração também implantou a base descentralizada do Samu na Vila Sônia, ampliando a cobertura da região de Santa Teresinha, entregou sete novas ambulâncias e deu início ao processo de ampliação da UPA Vila Sônia, que abrigará a primeira UPA Pediátrica pública da história de Piracicaba.
O controle de estoque das farmácias municipais tornou mais ágil a identificação e a reposição de medicamentos e a nova Central de Equipamentos e Materiais, no bairro Taquaral, também foi criada para agilizar esse serviço.
MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA - Na área da mobilidade urbana e da infraestrutura, a Prefeitura executou o recapeamento de 128 quilômetros de vias, abrangendo 106 ruas e avenidas, e desenvolveu obras de microdrenagem em diferentes regiões da cidade, com investimentos superiores a R$ 10 milhões. A administração também acompanhou o avanço das obras dos novos viadutos da rodovia Geraldo de Barros (SP-304), na região de Santa Teresinha e da Balbo.
A mobilidade e a segurança avançaram ainda na zona rural. A Prefeitura concluiu a implantação da iluminação pública em LED na Estrada Municipal Odair José Serafim, importante ligação entre os bairros Santana e Santa Olímpia. O trecho de 2,3 quilômetros recebeu 55 postes de concreto e 55 luminárias de 50 watts, garantindo mais segurança e melhores condições de deslocamento para moradores, trabalhadores e turistas que utilizam diariamente a via.
O investimento em iluminação pública também se estendeu a outras regiões da cidade. Em fevereiro, a Prefeitura concluiu a modernização de aproximadamente 55 mil pontos de iluminação, com a substituição das antigas luminárias por equipamentos de LED de 50, 120 e 150 watts. A iniciativa trouxe mais eficiência energética, ampliou a luminosidade das vias e proporcionou mais conforto e segurança à população. Desse total, três mil pontos receberam sistema de telegestão, tecnologia que permite o monitoramento remoto das luminárias, o controle do funcionamento da rede, a medição do consumo de energia e a realização de ajustes em tempo real, tornando a gestão do sistema mais eficiente.
O desenvolvimento econômico também aparece entre as prioridades da gestão Helinho Zanatta. Dezesseis empresas assinaram protocolos para a implantação de novas unidades nos distritos industriais do município. A expectativa é que os investimentos ultrapassem R$ 148 milhões nos primeiros anos, gerando 1.566 empregos diretos.
As ações voltadas ao emprego e ao empreendedorismo incluem a realização de 20 mutirões de trabalho, com a oferta de 1.055 vagas e o atendimento de 1.822 trabalhadores, além da criação da Rota do Trabalho e Empreendedorismo, que reuniu aproximadamente 2.500 participantes. Também foram disponibilizadas 2.000 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional.
A educação também registrou avanços importantes, com a entrega das novas escolas dos bairros Jardim Tatuapé e Nova Iguaçu, a reforma e ampliação do Grupão de Artemis e o início das obras da escola de Santana. Além disso, mais de 900 mil peças de uniformes foram distribuídas aos estudantes da rede municipal.
ATENDIMENTO MAIS ÁGIL – Ao assumir a Prefeitura, a gestão encontrou uma estrutura considerada defasada, com sistemas ultrapassados, cabeamento antigo, linhas telefônicas inoperantes e até mesmo o Centro Cívico funcionando havia quase 40 anos sem o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). Desde então, a administração ampliou a rede de comunicação entre os prédios públicos com a instalação de mais de 480 quilômetros de cabos de fibra óptica, está modernizando o Data Center Municipal e implantou o sistema de telefonia por IP (VOIP). As medidas também permitiram reduzir o tempo médio de atendimento do serviço 156, que passou de 40 minutos para apenas dois minutos.
Na área ambiental, a administração investiu em georreferenciamento, lançou o Manual de Arborização Urbana e produziu 46.733 mudas somente em 2025, por meio do Viveiro Municipal. Outras 20.422 unidades foram distribuídas em diferentes regiões da cidade.
“Piracicaba tem uma história grandiosa, construída ao longo de gerações, e a nossa responsabilidade é honrar esse legado, trabalhando para construir uma cidade ainda melhor. Temos muitos desafios pela frente, mas também temos potencial, capacidade e disposição para enfrentá-los. Estamos investindo em áreas estratégicas e criando as bases para que Piracicaba continue crescendo, gerando oportunidades e consolidando a posição de uma das cidades mais importantes e promissoras do interior do Brasil”, avalia o prefeito Helinho Zanatta.
Aos 259 anos, Piracicaba reafirma a sua vocação para o desenvolvimento e fortalece a posição de uma das cidades mais importantes do interior do país. Com uma economia diversificada, localização estratégica, tradição industrial, força no agronegócio, protagonismo na produção de conhecimento e investimentos contínuos em infraestrutura, o município se consolida como uma potência regional, capaz de conciliar crescimento econômico, inovação e qualidade de vida.
Mais do que celebrar a própria história, Piracicaba projeta o futuro. O desafio agora é transformar investimentos em oportunidades, ampliar a capacidade de atendimento à população e criar as bases para um novo ciclo de desenvolvimento, à altura da grandeza e do potencial da cidade.