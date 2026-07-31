Um dos principais desafios enfrentados pela Administração foi a crise no abastecimento de água. No início da gestão, a Estação de Tratamento de Água (ETA) Luiz de Queiroz, foi encontrada praticamente paralisada devido ao acúmulo de lodo, prejudicando o abastecimento para cerca de 120 mil habitantes. Então se iniciou um processo de recuperação e modernização do sistema. O lodo foi retirado, a capacidade operacional foi restabelecida e a ETA II passou por uma transformação profunda, após décadas sem receber intervenções estruturais dessa dimensão. Com investimento de R$ 9,65 milhões, a obra incluiu a instalação de um sistema automatizado para a remoção contínua do lodo, eliminando a necessidade de interrupções no processo.

Ao completar 259 anos neste 1º de agosto, Piracicaba celebra mais um capítulo de sua história olhando para o futuro. Em 1 ano e meio, a gestão do prefeito Helinho Zanatta concentrou esforços na reorganização da estrutura pública, na retomada de obras paralisadas e na implantação de ações voltadas à melhoria da qualidade de vida da população.

Paralelamente, o Semae investiu em um amplo plano de modernização do sistema geral de abastecimento, com a ampliação das estações de tratamento – incluindo a ETA Capim Fino, que atende mais de 80% da população de Piracicaba –, a construção de novas adutoras, a substituição das redes por meio do Método Não Destrutivo (MND) – que dispensa a abertura de valas e reduz os impactos no asfalto –, assim como a identificação de vazamentos por geofonamento. As intervenções aumentaram a capacidade de produção em cerca de 60 milhões de litros por dia e contribuíram para a redução de 54% das reclamações por falta de água nesses 18 meses da gestão Helinho Zanatta. Somente entre 2025 e 2026, os investimentos próprios em saneamento ultrapassaram R$ 120 milhões. Até o fim de 2028, a previsão é de que outros R$ 350 milhões sejam investidos com recursos próprios, além de mais de R$ 200 milhões provenientes do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do governo federal.

Na saúde, a gestão do prefeito Helinho Zanatta intensificou a reestruturação da rede municipal de atendimento. O programa Saúde nos Bairros, que teve início pela região Norte, passou a reorganizar a Atenção Básica, ampliar a oferta de especialidades médicas e aproximar os serviços da população, levando atendimento clínico, pediátrico, ginecológico, odontológico e farmacêutico para mais perto dos moradores.

Ao todo, 16 unidades de saúde já foram reformadas ou modernizadas, além da retomada de obras que estavam paralisadas. A administração também implantou a base descentralizada do Samu na Vila Sônia, ampliando a cobertura da região de Santa Teresinha, entregou sete novas ambulâncias e deu início ao processo de ampliação da UPA Vila Sônia, que abrigará a primeira UPA Pediátrica pública da história de Piracicaba.