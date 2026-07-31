Celebrar os 259 anos de Piracicaba é, acima de tudo, reconhecer a força de uma cidade construída pelo trabalho, pela coragem e pelo espírito empreendedor de sua gente. É olhar para uma história marcada pelo desenvolvimento, pela inovação e pela capacidade de superar desafios. Mas aniversários também são momentos de reflexão. São oportunidades para avaliar o caminho percorrido e renovar o compromisso com o futuro.
Foi com esse espírito que assumimos a missão de governar Piracicaba. Desde o primeiro dia, tivemos a responsabilidade de enfrentar uma realidade muito diferente daquela que muitos imaginavam. Encontramos uma estrutura pública envelhecida, obras importantes paralisadas, equipamentos deteriorados, problemas administrativos acumulados ao longo de anos e uma Prefeitura que havia parado no tempo. Costumo dizer que encontramos uma Prefeitura analógica em plena era digital.
Antes de pensar em novos projetos, foi preciso reorganizar a casa. Reestruturar processos, modernizar sistemas, recuperar a capacidade de investimento e devolver eficiência ao serviço público. Foi um trabalho silencioso, muitas vezes invisível para a população, mas absolutamente necessário para que Piracicaba voltasse a crescer com planejamento e responsabilidade.
Talvez o maior exemplo dessa reconstrução esteja no sistema de abastecimento de água. Logo no início da gestão nos deparamos com uma situação extremamente preocupante na Estação de Tratamento Luiz de Queiroz, comprometida pelo acúmulo de lodo e colocando em risco o abastecimento de milhares de famílias. Aquela realidade deixou claro que não havia mais espaço para improvisos. Era preciso investir em obras estruturantes, aquelas que ficam embaixo da terra, que muitas vezes não aparecem, mas que transformam a vida das pessoas.
Em apenas um ano e meio iniciamos uma das maiores reestruturações do sistema de abastecimento das últimas décadas. Modernizamos estações de tratamento, ampliamos a capacidade de produção de água, construímos novas adutoras e iniciamos a substituição de antigas redes por tecnologia mais moderna, reduzindo perdas e aumentando a eficiência. São investimentos que preparam Piracicaba para continuar crescendo pelos próximos anos.
Na saúde seguimos a mesma lógica: investir na estrutura para melhorar o atendimento. Com o programa Saúde nos Bairros, estamos fortalecendo a atenção básica, ampliando especialidades, reformando unidades, retomando obras paralisadas e levando os serviços para mais perto das pessoas. Também reforçamos o atendimento de urgência com novas ambulâncias, ampliamos a cobertura do Samu e estamos preparando a implantação da primeira UPA Pediátrica pública da história de Piracicaba.
Na educação, retomamos obras que estavam abandonadas, entregamos novas escolas, ampliamos unidades tradicionais e iniciamos projetos aguardados há muitos anos pelas comunidades. Investimos em ambientes mais modernos, climatizados e preparados para oferecer melhores condições de aprendizagem aos nossos estudantes. Sabemos que ainda há muito a fazer, mas também sabemos que quando você muda o começo da história pra melhor, você muda a história inteira.
Também retomamos o protagonismo dos investimentos em infraestrutura. Mais de 130 quilômetros de vias receberam novo pavimento e importantes obras de mobilidade avançaram em parceria com o Governo do Estado, melhorando a circulação e criando novas oportunidades para o desenvolvimento urbano.
Tenho plena consciência de que ainda existem desafios importantes. Nenhuma cidade se transforma da noite para o dia, principalmente quando há décadas de problemas acumulados. Reconstruir exige planejamento, responsabilidade, coragem para tomar decisões difíceis e, acima de tudo, compromisso com o interesse público.
Por isso, nossa prioridade tem sido realizar obras que permanecem, fortalecer os serviços essenciais e preparar Piracicaba para as próximas gerações. Queremos uma cidade mais organizada, mais moderna, mais eficiente e capaz de acompanhar seu crescimento.
Nestes 259 anos, homenageamos todos aqueles que ajudaram a construir a história de Piracicaba: trabalhadores, empresários, agricultores, servidores públicos, educadores, profissionais da saúde, comerciantes, lideranças comunitárias e cada cidadão que acredita no potencial da nossa cidade.
Com o apoio e o trabalho de quem move a cidade todos os dias, Piracicaba seguirá avançando para ser uma cidade grande e forte, cada vez melhor para todos. Parabéns, Piracicaba, pelos seus 259 anos!