Celebrar os 259 anos de Piracicaba é, acima de tudo, reconhecer a força de uma cidade construída pelo trabalho, pela coragem e pelo espírito empreendedor de sua gente. É olhar para uma história marcada pelo desenvolvimento, pela inovação e pela capacidade de superar desafios. Mas aniversários também são momentos de reflexão. São oportunidades para avaliar o caminho percorrido e renovar o compromisso com o futuro.

Foi com esse espírito que assumimos a missão de governar Piracicaba. Desde o primeiro dia, tivemos a responsabilidade de enfrentar uma realidade muito diferente daquela que muitos imaginavam. Encontramos uma estrutura pública envelhecida, obras importantes paralisadas, equipamentos deteriorados, problemas administrativos acumulados ao longo de anos e uma Prefeitura que havia parado no tempo. Costumo dizer que encontramos uma Prefeitura analógica em plena era digital.

Antes de pensar em novos projetos, foi preciso reorganizar a casa. Reestruturar processos, modernizar sistemas, recuperar a capacidade de investimento e devolver eficiência ao serviço público. Foi um trabalho silencioso, muitas vezes invisível para a população, mas absolutamente necessário para que Piracicaba voltasse a crescer com planejamento e responsabilidade.