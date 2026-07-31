Como Piracicaba pode atrair novos investimentos e gerar mais empregos? Com o objetivo de trazer novos investimentos para Piracicaba, formalizamos a assinatura do Instrumento Particular de Promessa de Doação de Áreas (IPPD) com 16 empresas que tiveram seus projetos aprovados para a implantação de novas unidades em distritos industriais do município. A estimativa é que nos cinco primeiros anos de operação, os empreen-dimentos invistam R$ 148 milhões e alcancem faturamento superior a R$ 1,9 bilhão, gerando 1.566 novos empregos diretos. Recentemente também lançamos o portal Invest Piracicaba, que reúne todas as informações estratégicas para empresas interessadas em investir na cidade. Nele, mostramos com clareza tudo o que o município tem para oferecer, o que dá mais segurança aos novos investidores. Também criamos uma secretaria dedicada exclusivamente para isso (Desenvolvimento Eco-nômico, Indústria e Comér-cio) e adotamos uma postu-ra proativa, que deixa claro: Piracicaba quer sim novos investimentos!

Como a Prefeitura apoia o empreendedorismo e os pequenos empresários? Nestes 18 meses ampliamos as políticas públicas voltadas à geração de emprego, quali-ficação profissional e empre-endedorismo. Dá pra desta-car os Mutirões de Emprego e Processos Seletivos: foram 20 mutirões, que ofertaram 1055 vagas e atenderam 1.822 trabalhadores. Tam-bém criamos a Rota do Trabalho e Empreendedorismo. A primeira edição reuniu aproximadamente 2.500 participantes e foram disponibilizadas mais de 700 vagas de emprego. Ainda fortalecemos o Centro de Apoio ao Trabalhador (CAT), ofere-cemos qualificação profissional gratuita - foram 2.000 vagas em cursos gratuitos - oficinas de Empregabilidade – Caminhos do Emprego, Mutirão de Laudos para Pessoas com Deficiência. Para os empreendedores oferecemos atendimento ao MEI, orientação empresarial, Ban-co do Povo Paulista, capaci-tações para empreendedores e mutirões voltados à formalização e regularização de pequenos negócios. Em 2025, credenciamos o Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda (CTER) no Ministério do Trabalho, o que permitiu ao município acessar R$ 272 mil para investimentos em políticas públicas de emprego e qualificação em 2026. Todas es-sas ações contribuíram para indicadores positivos no mercado de trabalho: foram criados, entre janeiro de 2025 e maio deste ano, 3.555 empregos formais e 2.344 novos postos de trabalho.

Quais são os maiores desafios da saúde pública em Piracicaba atualmente? Quando chegamos, várias unidades de saúde estavam com obras de reforma inacabadas, o que comprometia o atendimento à população. Aceleramos as obras, incluímos novas unidades que não estavam previstas para reformas e já entregamos várias unidades. Outro ponto importante é a reestruturação da rede toda, por meio do programa Saúde nos Bairros. Com ele estamos reorganizando o atendimento da Atenção Básica, ampliando as especialidades médicas e aproximando os serviços da população, levando clínico geral, pediatra, ginecologista, dentista e farmácia para mais perto das pessoas. Começamos pela Região Norte, onde reformamos unidades, ampliamos outras e vamos construir novas. É na Zona Norte que vamos ampliar a UPA Vila Sônia e implantar a primeira UPA Pediátrica pú-blica da história de Piracicaba. É muito importante destacar que a Administração também implantou a base descentralizada do Samu na Vila Sônia, o que vai agilizar atendimento das ocorrências naquela região toda. E entregamos sete novas ambulâncias para reforçar o atendimento de urgência e emergência e vamos avançar com a reestruturação pela cidade toda. Quando se fala em medicamentos, reorganiza-mos todo o sistema de controle de estoque das farmácias para melhorar a entrega, e ainda implantamos a Cen-tral de Equipamentos e Ma-teriais, no Taquaral. A Central reúne em um único local os medicamentos e materiais utilizados por todas as unidades de saúde e ainda tem câmara refrigerada, para armazenamento de medicamentos que necessitam de temperatura controlada.