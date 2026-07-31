Ao assumir como prefeito de Piracicaba, Helinho Zanatta encontrou, em suas palavras, “uma Prefeitura analógica, de um modo geral, falando de todos os espaços, em plena era digital”. Mas, aos poucos, Piracicaba vem mostrando novamente sua identidade: a de uma cidade próspera, acolhedora, de um povo trabalhador e com um potencial de crescimento como poucas do país.
Com 18 meses à frente da administração pública, Helinho conta que já fez muito para melhorar a qualidade de vida de mais de 400 mil piracicabanos e não piracicabanos que aqui vivem. Porém, espera fazer ainda mais até o final de seu mandato.
“A cidade estava com problemas graves de abastecimento de água, de filas na saúde, de buracos no asfalto, regularização fundiária... Eu não tinha recursos para resolver todos os problemas de uma vez, mas sempre tive a coragem de enfrentar os problemas, elegendo as prioridades”, resume.
O chefe do Executivo conta que é “motivo de alegria e honra” comandar a Noiva da Colina e espera deixar um legado de muito trabalho. “Não estamos aqui para reclamar, mas para solucionar. Estamos trabalhando para construir a Piracicaba que queremos e, com certeza, em breve ela voltará a ser líder, aquela que conduz e serve de exemplo”, conta.
Nesta entrevista, o prefeito fala do que já conseguiu avançar em termos de obras e serviços públicos e fala ainda dos muitos desafios que ainda tem pela frente, em áreas estratégicas, como saúde, educação, cultura e geração de serviços, entre outros. Veja, abaixo, os prioncipais trechos da entrevista.
Piracicaba comemora neste sábado, mais um aniversário. O que representa para o senhor celebrar essa data à frente da Prefeitura? É moti-vo de alegria e honra. Nossa cidade tem um potencial gigantesco. Região Metropolitana que precisa ser grande e forte. Infelizmente, a realidade que encontrei na Pre-feitura foi mais grave do que imaginei. Peguei uma Prefeitura analógica em plena era digital. A cidade estava com problemas graves de abastecimento de água, de filas na saúde, de buracos no asfalto, regularização fundiária... Eu não tinha recursos para resolver todos os problemas de uma vez, mas sempre tive a coragem de enfrentar os problemas, elegendo as prioridades. Portanto, além de alegria e honra, representa uma grande responsabilida-de, uma missão que encaro com muita dedicação.
Na sua avaliação, quais são os principais motivos de orgulho dos piracicabanos neste momento? Temos uma cidade que, apesar de seus desafios, tem boa qualidade de vida, belezas naturais, um rio maravilhoso, que é até tema de música, pessoas que constroem um futuro melhor com trabalho e muitas razões para comemorar. O que podemos ter certeza é que Piracicaba tem um futuro brilhante e pode confiar: venceremos os de-safios e teremos uma cidade grande e forte novamente. Iremos ter uma cidade ainda melhor nos próximos anos.
Quais foram as principais conquistas da Administração até agora? Quais projetos o senhor considera prioritários para os próximos anos? Po-demos dizer que conseguimos avançar em praticamente todas as áreas nestes 18 meses de governo, mesmo encontrando uma estrutura pública bastante deteriorada. Como destaque cito a situação do abastecimento de água no município. Pegamos a ETA Luiz de Queiroz praticamente paralisada pelo acúmulo de lodo, o que deixava sem água, constantemente, cerca de 120 mil pessoas. O trabalho foi árduo, mas conseguimos realizar a retirada do lodo e garantir água para os piracicabanos. Resolvido esse problema, iniciamos um grande plano de modernização das estações de tratamento, construção de novas adutoras, troca de redes utilizando um método moderno, que evita a quebradeira no asfalto, identificação de vazamentos por geofonamento, entre outras melhorias, que diminuíram as perdas e aumentaram a produção de água em cerca de 60 milhões de litros por dia. Em 18 meses, reduzimos em 54% as recla-mações por falta de água na cidade. Somente entre 2025 e 2026, os investimentos próprios em saneamento ultrapassam os R$ 120 milhões e a previsão é contratar, até o final de 2028, mais R$ 350 milhões com recursos próprios, além de mais de R$ 200 milhões com recursos do PAC (Plano de Aceleração do Crescimento), do governo federal. Encontramos obras em escolas paralisadas, como as da escola do Nova Iguaçu e Tatuapé, que já entregamos, de unidades de saúde, como a USF Algodoal e a UBS e Farmácia do Cecap, entre tantas outras.
Como a Administração pretende conciliar crescimento econômico com preservação ambiental? O planejamento é muito importante para garantir uma cidade mais verde mesmo em crescimento. Por isso implantamos recentemente o projeto de georreferenciamento, que nos permite visualizar melhor o cenário ambiental local e planejar as ações necessárias para preservar áreas e levar mais verde para as que não tem. Também acabamos de lançar o Manual de Arborização Urbana, onde estão todas as orienta-ções de plantio de espécies adequadas, manutenção e conservação do meio ambiente na área urbana. Temos, também, a produção constante de mudas no Viveiro Municipal. Só em 2025 foram produzidas 46.733 mudas, além de 20.422 unidades distribuídas para plantios em diferentes regiões da cidade. E para ampliar o alcance das ações ambientais, a Prefeitura firmou acordos de Cooperação com o Consórcio PCJ e a Afocapi: a gente produz mudas e eles as distribuem para refloresta-mento de áreas estratégicas, como margens de rios e nas-centes e com isso aumentamos a produção de água.
Como Piracicaba pode atrair novos investimentos e gerar mais empregos? Com o objetivo de trazer novos investimentos para Piracicaba, formalizamos a assinatura do Instrumento Particular de Promessa de Doação de Áreas (IPPD) com 16 empresas que tiveram seus projetos aprovados para a implantação de novas unidades em distritos industriais do município. A estimativa é que nos cinco primeiros anos de operação, os empreen-dimentos invistam R$ 148 milhões e alcancem faturamento superior a R$ 1,9 bilhão, gerando 1.566 novos empregos diretos. Recentemente também lançamos o portal Invest Piracicaba, que reúne todas as informações estratégicas para empresas interessadas em investir na cidade. Nele, mostramos com clareza tudo o que o município tem para oferecer, o que dá mais segurança aos novos investidores. Também criamos uma secretaria dedicada exclusivamente para isso (Desenvolvimento Eco-nômico, Indústria e Comér-cio) e adotamos uma postu-ra proativa, que deixa claro: Piracicaba quer sim novos investimentos!
Como a Prefeitura apoia o empreendedorismo e os pequenos empresários? Nestes 18 meses ampliamos as políticas públicas voltadas à geração de emprego, quali-ficação profissional e empre-endedorismo. Dá pra desta-car os Mutirões de Emprego e Processos Seletivos: foram 20 mutirões, que ofertaram 1055 vagas e atenderam 1.822 trabalhadores. Tam-bém criamos a Rota do Trabalho e Empreendedorismo. A primeira edição reuniu aproximadamente 2.500 participantes e foram disponibilizadas mais de 700 vagas de emprego. Ainda fortalecemos o Centro de Apoio ao Trabalhador (CAT), ofere-cemos qualificação profissional gratuita - foram 2.000 vagas em cursos gratuitos - oficinas de Empregabilidade – Caminhos do Emprego, Mutirão de Laudos para Pessoas com Deficiência. Para os empreendedores oferecemos atendimento ao MEI, orientação empresarial, Ban-co do Povo Paulista, capaci-tações para empreendedores e mutirões voltados à formalização e regularização de pequenos negócios. Em 2025, credenciamos o Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda (CTER) no Ministério do Trabalho, o que permitiu ao município acessar R$ 272 mil para investimentos em políticas públicas de emprego e qualificação em 2026. Todas es-sas ações contribuíram para indicadores positivos no mercado de trabalho: foram criados, entre janeiro de 2025 e maio deste ano, 3.555 empregos formais e 2.344 novos postos de trabalho.
Quais são os maiores desafios da saúde pública em Piracicaba atualmente? Quando chegamos, várias unidades de saúde estavam com obras de reforma inacabadas, o que comprometia o atendimento à população. Aceleramos as obras, incluímos novas unidades que não estavam previstas para reformas e já entregamos várias unidades. Outro ponto importante é a reestruturação da rede toda, por meio do programa Saúde nos Bairros. Com ele estamos reorganizando o atendimento da Atenção Básica, ampliando as especialidades médicas e aproximando os serviços da população, levando clínico geral, pediatra, ginecologista, dentista e farmácia para mais perto das pessoas. Começamos pela Região Norte, onde reformamos unidades, ampliamos outras e vamos construir novas. É na Zona Norte que vamos ampliar a UPA Vila Sônia e implantar a primeira UPA Pediátrica pú-blica da história de Piracicaba. É muito importante destacar que a Administração também implantou a base descentralizada do Samu na Vila Sônia, o que vai agilizar atendimento das ocorrências naquela região toda. E entregamos sete novas ambulâncias para reforçar o atendimento de urgência e emergência e vamos avançar com a reestruturação pela cidade toda. Quando se fala em medicamentos, reorganiza-mos todo o sistema de controle de estoque das farmácias para melhorar a entrega, e ainda implantamos a Cen-tral de Equipamentos e Ma-teriais, no Taquaral. A Central reúne em um único local os medicamentos e materiais utilizados por todas as unidades de saúde e ainda tem câmara refrigerada, para armazenamento de medicamentos que necessitam de temperatura controlada.
Quais investimentos estão previstos para melhorar a educação municipal? Na Educação, uma das áreas que considero prioritária, realizamos grandes avanços, como a entrega das novas escolas nos bairros Jardim Tatuapé e Nova Iguaçu e da reforma e a ampliação do Grupão de Artemis. Também entregamos os novos uniformes completos para os nossos alunos, com mais de 900 mil peças, oferecendo mais dignidade aos estudantes e suas famílias. Agora, iniciamos a construção da nova escola de Santana, reivindicação de décadas das comunidades de Santana e Santa Olímpia e região e também iniciamos a reforma de 12 unidades de ensino. A reforma vai incluir diversas unidades em todas as regiões para dar mais conforto aos nossos alunos e também às nossas equipes.
Como a Prefeitura trabalha para ampliar o acesso da população aos serviços públicos? Quando assumimos, encontrei uma Prefeitura analógica, de um modo ge-ral, falando de todos os espaços, em plena era digital, sem boas condições de trabalho para os servidores e de atendimento para a população. Para se ter uma ideia, só agora conseguimos o AVCB para o prédio do Centro Cívico, em seus 38 anos de existência. As obras de melhori-as em próprios públicos melhoram o atendimento e ampliam o acesso da população aos serviços públicos. Além das citadas, é importante falarmos da reforma e ampliação do novo Data Center Municipal, que mo-derniza a infraestrutura tecnológica para garantir maior confiabilidade aos sistemas utilizados no dia a dia da gestão pública. Também já instalamos mais de 480 quilômetros de cabos de fibra óptica, que ampliaram a velocidade, a estabilidade e a segurança da comunicação entre os prédios públicos. Essa nova infraestrutura também permitiu a utilização do sistema de telefonia VOIP (Voz por IP), que está sendo instalado e vai integrar as unidades municipais por meio da internet, facilitando a comunicação entre os se-tores, reduzindo o tempo de espera e agilizando o atendimento ao cidadão. Tam-bém reforçamos a equipe do 156, canal oficial de comuni-cação entre o cidadão e a Prefeitura. Com isso, diminuímos o tempo de atendi-mento, que era de 40 minu-tos para 2 minutos.
Quais obras são consideradas estratégicas para a cidade? Resolver o problema da falta de água e a questão da saúde são ações emergenciais. Diariamente temos as-suntos urgentes, mas que são aqueles que ainda podem esperar um pouco, mas sem água e saúde, não con-seguimos ficar. E quem não lembra que, em 2024, faltava água em praticamente todos os cantos de nossa cidade? Hoje ainda falta, mas de forma mais pontual e alguns lugares específicos. A reorganização da saúde também tem sido outra prioridade nossa. São assuntos que não têm soluções pontuais, pois demandam diversas medidas, mas as quais já recomeçamos a fazer, como a reestruturação da saúde que iniciamos pela Zona Norte e investimentos em água, instalação de adutoras, troca de redes, entre outros. Mas as demais áreas também têm tido investimentos, como saúde, cultura, turismo, esportes, obras em geral.
Existem novos projetos para melhorar o trânsito e a mobilidade urbana? Pedimos ao Governo do Estado estudo para complementar o Anel Viário no município em mais um trecho. Esse novo trecho interligaria a SP-304 (Rodovia Geraldo de Barros – Piracicaba-São Pedro), a SP-147 (rodovia Samuel de Castro Neves – Piracicaba-Anhembi), a SP-127 (rodovia Cornélio Pires – Piracicaba-Tietê) e a estrada da Ceagesp, chegando à rodovia do Açúcar. Além disso, atuamos desde o início na recuperação do pavimento asfáltico na cidade. Já foram recapeados 128 quilômetros em Piracicaba, em 106 vias, entre ruas e avenidas. Entre elas estão a avenida Rio das Pedras, avenida Raposo Tavares, rua Dom Pedro I, rua Benjamin Constant, avenida Pompeia, avenida Saldanha Marinho, avenida Brasília, rua Dr. Lula, avenida Comendador Luciano Guidotti, avenida Dr. João Conceição, avenida Nove de Julho, avenida José Micheletti e rua Santa Catarina. É importante lembrar que fizemos um trabalho muito forte, junto ao Governo do Estado, para conseguir antecipar as obras dos dois viadutos na SP-304 (rodovia Geraldo de Barros); um no km 169, no bairro Santa Teresinha (nas proximidades do posto Bigaton), e outro no km 171, na Balbo. A construção desses dispositi-vos era um pedido da cidade de décadas. Também destacamos o projeto de interligação entre a Rodovia SP-304 e a Avenida das Ondas, que prevê um investimento de R$ 50 milhões para a cons-trução de uma ponte de 150 metros sobre o rio Piracicaba e uma nova via.
Como a Administração pretende enfrentar os desafios relacionados às enchentes e à infraestrutura urbana? Trabalhamos essa questão com um pacote de micro-drenagem, que atende localizações pontuais que necessitam de melhorias nos sistemas de drenagem. O investimento é superior a R$ 10 milhões. Já foram beneficiados bairros como Santa Rosa, Jardim Conceição, Água Branca, Piracicamirim, entre outros. Além disso, estamos realizando levantamento e estudos para um projeto de macrodrenagem para reforçar e melhorar outras áreas da cidade, jus-tamente com o objetivo de enfrentar os desafios relaci-onados às enchentes. Importante ressaltar que as obras de recapeamento asfáltico também contam com melhorias nos sistemas de drenagem das vias atendi-das, para facilitar o escoa-mento da água durante as chuvas e evitar alagamentos.
Piracicaba tem uma forte tradição cultural. Como a Prefeitura pretende valorizar ainda mais esse patrimônio? Piracicaba possui uma traje-tória cultural extraordinária, construída por artistas, instituições e pela participação ativa da comunidade ao longo de gerações. Nosso compromisso é preservar esse valioso patrimônio, ao mesmo tempo em que criamos oportunidades para que ele permaneça vivo, acessível e em constante renovação. Nosso plano estratégico está fundamentado na ampliação e descentralização das ações culturais, na revitalização e ocupação permanente de espaços emblemáticos, no fortalecimento das parcerias e no estímulo à formação de novos públicos. Trabalhamos para consolidar a cultura não apenas como um legado histórico, mas como um agente de desenvolvimento humano, social e econômico, promovendo inclusão, fortalecendo a identidade dos piracicabanos e garantindo que as futuras gerações tenham orgulho da rica história cultural de nossa cidade.
Quais ações estão sendo desenvolvidas para fortalecer o turismo no município? Piracicaba é uma cidade maravilhosa e o rio que a corta atrai ainda mais turistas. O primeiro passo foi criar a Secretaria Municipal de Turismo, que tem um olhar mais próximo do setor. Não é uma mera pasta, mas demonstra a visão de nossa gestão para essa importante atividade econômica, que além de renda, valoriza o potencial de nossa cidade. Além disso, estamos nos preparando cada vez melhor para receber esses turistas com capacitações gratuitas para agentes do trade, em parceria com instituições renomadas, como Senac e Sebrae. Também realizamos roteiros gratuitos pela cidade, além de feiras de artesanato em diferentes espaços do município, valorizando a produção local. Temos pro-movido e apoiado, ainda, festivais gastronômicos, culturais e de tradição de Piracicaba, bem como visitas técnicas a eventos do setor na capital paulista, oportunizando troca de experiências entre os profissionais. Ao longo de um ano e meio de gestão, a Secretaria de Turismo também revisou o Plano Diretor de Turismo e instalou pontos oficiais de informações turísticas. Também temos em andamento o projeto de requalificação da avenida Beira Rio e da orla da Rua do Porto, que vai preservar as características históricas e culturais da Rua do Porto e também promover a modernização, com espaços para lazer, gastronomia e cultura.
Como o senhor imagina Piracicaba daqui a 10 ou 20 anos? Que legado o senhor espera deixar para as futuras gerações de piracicabanos? Piracicaba é uma cidade grande e forte, mas ainda é um gigante adormecido. Pela forma como alguns fizeram política, o que era realmente essencial foi deixado para trás e, por isso, hoje temos desafios ainda maiores, mas iremos vencê-los. Um exem-plo simples é que ainda te-mos mais de 70 quilômetros de vias urbanas não pavimentadas, sem falar em outras áreas. Não estamos aqui para reclamar, mas para solucionar. Estamos traba-lhando para construir a Piracicaba que queremos e, com certeza, em breve ela voltará a ser líder, aquela que conduz e serve de exemplo. Para isso, estamos fazendo o que não foi feito no passado, para depois darmos passos ainda maiores, rumo a um futuro extraordinário. O legado que deixaremos é de uma gestão que soluciona.