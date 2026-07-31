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FALECIMENTOS

Notas de falecimentos | 01/08/2026


| Tempo de leitura: 3 min
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SRA. ANA APARECIDA ESTEVES DOS SANTOS Faleceu ontem, nesta cidade, contava 74 anos, filha da Sra. Joana Ramalho da Silva, falecida, era viúva do Sr. Alcebiades Coelho dos Santos; deixa os filhos: Maria Helena; João Paulo; casado com a Sra. Valeria; Maria Aparecida, casada com o Sr. Cicero; Claudete; Elisabete; Laercio, casado com a Sra. Stefane e Elizete, casada com o Sr. Silvino. Deixa netos, bisneto, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h30 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. ANTONIO APARECIDO ELIAS Faleceu ontem, nesta cidade, contava 65 anos, filho dos finados Sr. Sebastião Elias e da Sra. Maria Amelia Alves Pinto Elias, era casado com a Sra. Maria Ines da Costa Elias; deixa os filhos: Adriana; Elias Eduardo; Elias Alessandro; Marcelo; Jessica; Gean e Alex (falecido). Deixa os enteados: Daiane; Veridiana; Adriano e Juliano. Deixa também netos, bisnetos, irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 17h da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

DR. HELLADIO DO AMARAL MELLO FILHO Faleceu dia 31/07/2026 na cidade de Piracicaba aos 75 anos de idade e era casado com a Sra. Rosangela Aparecida Alves do Amaral Mello. Era filho do Sr. Helladio do Amaral Mello e da Sra. Yolanda Romano do Amaral Mello, falecidos. Deixa os filhos: Paola Alves do Amaral Mello Oliveira; Fernando Alves do Amaral Mello casado com Dra. Ticiana Baleroni; Dr. Rafael Alves do Amaral Mello casado com Melina Cillos. Deixa o neto Enrico Mello Oliveira, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 31/07/2026 às 16h30, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – sala Standard, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

LOIKY RUAN MENEZES SAOUZA Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 23 anos, filho do Sr. Oliver Rodes de Souza e da Sra. Roseane Menezes dos Santos, falecida. Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. ROGÉRIO FERNANDO IDALGO Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 41 anos, filho do Sr. Irineu Idalgo Rodrigues, falecido e da Sra. Lourdes Rico Lopes Idalgo; deixa os irmãos: Luis Fernando Idalgo, casado com a Sra. Gabriela Fernanda Mandro e Katia Cristina Idalgo, casada com o Sr. Antonio Isaac Bonato. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

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