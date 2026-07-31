Apenas o setor metalúrgico emprega cerca de 30 mil trabalhadores, são eles, e mais outros profissionais como professores, enfermeiros, servidores públicos, pedreiros que assumem o compromisso de escrever uma história marcada pelo progresso, gerando sustentabilidade.

Uma história que hoje completa 259 anos transformando desafios em grandes oportunidades e sendo referência mundial no setor metalúrgico, tendo um polo industrial de amplo desenvolvimento econômico.

É com sentimento de orgulho que escrevo sobre nossa Piracicaba, cidade pautada por uma história construída pelo trabalho, dedicação, tradição, inovação e cultura.

Como presidente do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e Região, afirmo que a indústria metalúrgica faz parte da identidade econômica de anos e anos de história. Em cada empresa, em cada máquina em funcionamento e em cada produto fabricado existe o esforço de homens e mulheres que colocam sua competência, responsabilidade e dedicação a serviço do crescimento da cidade. São eles que movimentam a indústria, impulsionam a inovação, fortalecem o comércio e ajudam a construir uma cidade mais justa e desenvolvida.

Seguimos defendendo o emprego, a qualificação profissional, condições dignas de trabalho e o diálogo frequente entre trabalhadores e empregadores, para contribuir para um futuro ainda mais promissor para Piracicaba.

Ao longo de todos esses anos, a cidade enfrentou desafios, se adaptou as mudanças e manteve viva sua vocação para o desenvolvimento. O resultado é o reconhecimento que temos hoje, diante da nossa força de trabalho no parque industrial. Não posso deixar de salientar, a excelência das instituições de ensino e pesquisa, sendo capaz de inovar e mudar a realidade de muita gente. O empenho coletivo é o acreditar no potencial de cada pessoa, setor e na cidade também conhecida como, Noiva da Colina.