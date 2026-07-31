Celebrar o aniversário de Piracicaba é reconhecer uma cidade que construiu sua história olhando para frente. Ao longo de seus 259 anos, o município cresceu, diversificou sua economia, fortaleceu sua vocação industrial e turística, se consolidou como uma referência regional em desenvolvimento.
Toda cidade que evolui também amplia seus desafios. E um dos mais importantes é garantir que a infraestrutura acompanhe esse crescimento de forma planejada, segura e sustentável. O saneamento básico faz parte dessa transformação. Embora muitas vezes invisível no dia a dia, ele está diretamente relacionado à saúde pública, à preservação ambiental, à qualidade de vida e à capacidade de desenvolvimento das cidades.
É com essa visão que a Mirante atua em Piracicaba. Ao longo dos últimos anos, foram realizados investimentos expressivos na modernização e ampliação do sistema de esgotamento sanitário, permitindo que o município alcançasse um marco importante: tratar 100% do esgoto coletado. Esse resultado representa muito mais do que um indicador operacional. É um compromisso permanente com o Rio Piracicaba, com o meio ambiente e com as futuras gerações.
Mas cuidar de uma cidade é compreender que nenhuma conquista é definitiva. O crescimento urbano, a expansão de novos bairros, as transformações econômicas e as necessidades da população exigem planejamento contínuo e capacidade de adaptação. Por isso, a infraestrutura precisa estar preparada para responder às demandas que surgem ao longo do tempo, sempre em sintonia com as prioridades do município.
Nesse processo, o diálogo permanente com a gestão municipal e com os órgãos técnicos é fundamental. As melhores soluções são construídas de forma conjunta, com planejamento, responsabilidade e foco no interesse coletivo. É essa relação institucional que permite identificar necessidades, planejar investimentos e desenvolver soluções capazes de acompanhar o ritmo de crescimento de Piracicaba.
A Mirante permanece preparada para contribuir com esse futuro. Contamos com conhecimento técnico, tecnologia, experiência operacional e capacidade para ampliar nossa atuação sempre que as necessidades do município assim indicarem, oferecendo soluções que fortaleçam a infraestrutura de saneamento e promovam benefícios concretos para a população.
Mais do que celebrar esta data, reafirmamos nosso compromisso de continuar trabalhando, investindo e evoluindo junto com Piracicaba. Afinal, toda melhoria na infraestrutura só faz sentido quando gera benefícios concretos para a população e acompanha o desenvolvimento da cidade.