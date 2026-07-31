Celebrar o aniversário de Piracicaba é reconhecer uma cidade que construiu sua história olhando para frente. Ao longo de seus 259 anos, o município cresceu, diversificou sua economia, fortaleceu sua vocação industrial e turística, se consolidou como uma referência regional em desenvolvimento.

Toda cidade que evolui também amplia seus desafios. E um dos mais importantes é garantir que a infraestrutura acompanhe esse crescimento de forma planejada, segura e sustentável. O saneamento básico faz parte dessa transformação. Embora muitas vezes invisível no dia a dia, ele está diretamente relacionado à saúde pública, à preservação ambiental, à qualidade de vida e à capacidade de desenvolvimento das cidades.

É com essa visão que a Mirante atua em Piracicaba. Ao longo dos últimos anos, foram realizados investimentos expressivos na modernização e ampliação do sistema de esgotamento sanitário, permitindo que o município alcançasse um marco importante: tratar 100% do esgoto coletado. Esse resultado representa muito mais do que um indicador operacional. É um compromisso permanente com o Rio Piracicaba, com o meio ambiente e com as futuras gerações.