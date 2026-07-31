A vida, em todas as suas manifestações, é renovação permanente. Tudo o que vive, após o período de desenvolvimento, maturação e envelhecimento, caminha para a morte, a qual nada mais é do que o prenúncio do renascimento. A árvore que perece fornece a semente para uma nova planta; o animal que parte deixa seus descendentes. No caso dos seres humanos, após longos ciclos evolutivos em experiências primárias, começamos finalmente a despertar para a razão lúcida e para os sentimentos elevados.

Nessa trajetória, ainda erramos e tropeçamos incontáveis vezes. Se por um lado esses deslizes revelam o quanto somos limitados e falíveis, por outro evidenciam nosso imenso potencial de crescimento. Afinal, a cada lição aprendida e incorporada, elevamo-nos um degrau na grande escada evolutiva. Não importa quantas vezes tenhamos nos equivocado ou desviado do caminho reto; basta que nos decidamos a aprender com as experiências dolorosas e a mudar de rumo para começarmos a alterar o destino. A partir desse instante, empreendemos uma nova jornada em direção à plenitude. Erramos para aprender e, ao assimilarmos o aprendizado, damos os passos seguintes com muito mais acerto.

Não devemos, contudo, converter essa perspectiva otimista em pretexto para persistir no erro. A proposta é usá-la como motivação para o nosso soerguimento todas as vezes em que fraquejarmos. Sabemos que trazemos arraigados certos padrões disfuncionais de comportamento, atitudes e sentimentos, que atuam como obstáculos à livre expressão da vida em nós. Esses óbices precisam ser reconhecidos, superados e substituídos por virtudes. São as virtudes que permitem a manifestação dos atributos divinos de que todos somos dotados, em maior ou menor grau de desenvolvimento.