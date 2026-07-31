Fundada em 1767 às margens do rio, Piracicaba, orgulho dos piracicabanos por suas belezas naturais, pelo rio que lhe deu o nome e por sua gente hospitaleira, completa neste sábado 259 anos.

Este aniversário é comemorado numa época importante para o destino de todos os brasileiros, em especial os piracicabanos, pois em agosto começa o período regulamentar de campanhas eleitorais para as eleições de 2026, quando serão escolhidos o próximo presidente, governadores, deputados federais e deputados estaduais.

Piracicaba adquiriu status de cidade líder de região metropolitana, por meio da Lei Complementar 1.360 de 24 de agosto de 2021 do Estado de São Paulo. A Região Metropolitana de Piracicaba congrega nada menos que 24 municípios: Águas de São Pedro, Analândia, Araras, Capivari, Charqueada, Conchal, Cordeirópolis, Corumbataí, Elias Fausto, Ipeúna, Iracemápolis, Leme, Limeira, Mombuca, Piracicaba, Pirassununga, Rafard, Rio Claro, Rio das Pedras, Saltinho, Santa Cruz da Conceição, Santa Gertrudes, Santa Maria da Serra e São Pedro.