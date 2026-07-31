Parece que a vida é feita de relacionamentos, temos relações com tudo que nos cerca. Agora, por exemplo, você está tendo uma relação com este artigo, comigo e minhas ideias. As relações que você tem com os objetos, alimentos, clima, transporte e com as pessoas refletem o relacionamento que você tem com você mesmo e este relacionamento é grandemente influenciado pelos relacionamentos que você quando era criança teve com os adultos que o cercavam. Muitas vezes, a forma com que os adultos reagiam conosco nessa época é o mesmo modo que reagimos conosco agora, tanto em termos positivos quanto negativos.

Pense por um momento nas palavras que você usa quando está se repreendendo. Não são as mesmas que seus pais usavam quando te censuravam? E como eles te elogiavam? Tenho certeza que você usa os mesmos termos quando se elogia. Mas é possível que seus pais nunca tenham te elogiado e por isso você não consegue se elogiar por nada que faça e se critica demais. Não culpo os seus pais por isso e por nada, porque somos todos vítimas de outras vítimas e ninguém dá ao outro o que não teve, ninguém pode ensinar ao filho o que não conhece.

Cada relacionamento importante que temos é reflexo do que relacionamento que tivemos com um de nossos pais e enquanto não “limparmos” aquele primeiro relacionamento não estaremos livres para criarmos exatamente o que queremos nos outros. As relações são espelhos de nós mesmos e o que atraímos sempre reflete nossas qualidades ou nossas crenças sobre relacionamentos. E quando me refiro a relacionamentos, estou me referindo a chefes, colegas, amigos, empregados, cônjuges ou filhos. O que gostamos nessas pessoas são coisas que nós mesmos fazemos ou desejaríamos fazer, ou então em que acreditamos. Entenda uma coisa: nós não as atrairíamos ou as teríamos em nossa vida se elas de certa forma não nos completassem!