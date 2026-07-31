Cheia de flores dos ipês róseos, brancos e dourados, que nos oferecem-nas em cachos e nos tapetes florais.
Terra de escritores e poetas que a veneram em prosas e versos. Grandes nomes como Thales Castanho de Andrade, Newton de Almeida Mello, Francisco Lagreca, Lino Vitti, Marina Tricanico e tantos outros.
Piracicaba, do rio muito amado, do salto, das cachoeiras, e do famoso véu imortalizado pelo escritor e poeta Brasílio Machado, que seriam as brumas que se formam sobre as águas quando o rio está cheio. E por conta desse véu, Piracicaba foi denominada por ele como Noiva da Colina.
Piracicaba do rio piscoso, das capivaras, dos quatis e dos saruês. Até de onças pardas e tamanduás que aparecem de vez em quando. Rio que quando chove, joga água pra fora num espetáculo grandioso.
Piracicaba dos sertanejos, violeiros, cururueiros e dos repentistas que cantam e encantam, como Craveiro e Cravinho, Moacir Siqueira, Parafuso e Cobrinha, entre outros.
Piracicaba da cachaça, dos imensos canaviais e do sotaque caipira da sua boa gente. Piracicaba da Gengibirra e da Cotubaína, criadas pela família Andrade.
Piracicaba das grandes Orquestras, da Academia de Letras, da Banda União Operária, dos Museus, Pinacoteca e Biblioteca. Maestro Mahle, maestro Egildo Rizzi, e muitos mais.
Piracicaba, terra da pamonha, e do jingle “pamonhas de Piracicaba, o puro creme do milho verde”, que atravessa fronteiras, levando a outras plagas as nossas tradições.
Piracicaba, da gloriosa ESALQ, onde estudaram muitos que se tornaram cientistas renomados, espalhados pelo mundo todo.
Piracicaba das grandes festas populares como a Festa do Divino, Festa das Nações, Flipira, Afropira, Festa da Polenta, Festa do Vinho, Festa do Milho e muitas mais.
Piracicaba das lendas populares, da Noiva da Colina, da Inhala Seca, da Cobrona na Catedral, do Túmulo do Padre Galvão e tantas outras.
Piracicaba dos personagens folclóricos e inesquecíveis como Nhô Lica, Elias dos Bonecos, Madalena, do Geraldo dos velórios, da Evinha vestida de branco.
Piracicaba dos vultos históricos, que ajudaram a torná-la grande e famosa como Prudente de Moraes, Martha Watts, Luiz Vicente de Souza Queiroz, Ermelinda Ottoni Queiroz, a lista é imensa!
Piracicaba do Mercadão, ponto de encontro para uma garapa com pastel. Dos restaurantes da rua do Porto, onde o carro chefe é o peixe e o cuscuz.
Piracicaba dos bairros célebres como o Castelinho e o Monte Alegre.
Piracicaba da Praça José Bonifácio, da área de Lazer da rua do Porto e do Mirante.
Piracicaba, que eu amo tanto! Que apesar de tantos percalços, de tantas lutas, nunca perde o encanto, pois tem o povo amigo, trabalhador, batalhador incansável, que não desiste nunca e jamais perde a esperança de vê-la sempre como uma noiva airosa, cheia de flores e fascínio.
Ninguém jamais vai compreender a dor do filho ausente que suspira por ela quando em terras distantes.
Parabéns Piracicaba, pelos 259 anos, nossa eterna Noiva da Colina que adoramos tanto!