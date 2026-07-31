31 de julho de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
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ARTIGO

Piracicaba que eu adoro tanto!

Por Ivana Maria França de Negri |
| Tempo de leitura: 2 min
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Cheia de flores dos ipês róseos, brancos e dourados, que nos oferecem-nas em cachos e nos tapetes florais. 

Terra de escritores e poetas que a veneram em prosas e versos. Grandes nomes como Thales Castanho de Andrade, Newton de Almeida Mello, Francisco Lagreca, Lino Vitti, Marina Tricanico e tantos outros. 

Piracicaba, do rio muito amado, do salto, das cachoeiras, e do famoso véu imortalizado pelo escritor e poeta Brasílio Machado, que seriam as brumas que se formam sobre as águas quando o rio está cheio. E por conta desse véu, Piracicaba foi denominada por ele como Noiva da Colina. 

Piracicaba do rio piscoso, das capivaras, dos quatis e dos saruês. Até de onças pardas e tamanduás que aparecem de vez em quando. Rio que quando chove, joga água pra fora num espetáculo grandioso. 

Piracicaba dos sertanejos, violeiros, cururueiros e dos repentistas que cantam e encantam, como Craveiro e Cravinho, Moacir Siqueira, Parafuso e Cobrinha, entre outros. 

Piracicaba da cachaça, dos imensos canaviais e do sotaque caipira da sua boa gente. Piracicaba da Gengibirra e da Cotubaína, criadas pela família Andrade. 

Piracicaba das grandes Orquestras, da Academia de Letras, da Banda União Operária, dos Museus, Pinacoteca e Biblioteca. Maestro Mahle, maestro Egildo Rizzi, e muitos mais. 

Piracicaba, terra da pamonha, e do jingle “pamonhas de Piracicaba, o puro creme do milho verde”, que atravessa fronteiras, levando a outras plagas as nossas tradições.  

Piracicaba, da gloriosa ESALQ, onde estudaram muitos que se tornaram cientistas renomados, espalhados pelo mundo todo. 

Piracicaba das grandes festas populares como a Festa do Divino, Festa das Nações, Flipira, Afropira, Festa da Polenta, Festa do Vinho, Festa do Milho e muitas mais. 

Piracicaba  das lendas populares, da Noiva da Colina, da Inhala Seca, da Cobrona na Catedral, do Túmulo do Padre Galvão e tantas outras. 

Piracicaba dos personagens folclóricos e inesquecíveis como Nhô Lica, Elias dos Bonecos, Madalena, do Geraldo dos velórios, da Evinha vestida de branco. 

Piracicaba dos vultos históricos, que ajudaram a torná-la grande e famosa como Prudente de Moraes, Martha Watts, Luiz Vicente de Souza Queiroz, Ermelinda Ottoni Queiroz, a lista é imensa! 

Piracicaba do Mercadão, ponto de encontro para uma garapa com pastel. Dos restaurantes da rua do Porto, onde o carro chefe é o peixe e o cuscuz. 

Piracicaba dos bairros célebres como o  Castelinho e o Monte Alegre. 

Piracicaba da Praça José Bonifácio, da área de Lazer da rua do Porto e do Mirante. 

Piracicaba, que eu amo tanto! Que apesar de tantos percalços, de tantas lutas, nunca perde o encanto, pois  tem o povo amigo, trabalhador, batalhador incansável, que não desiste nunca e jamais perde a esperança de vê-la sempre como uma noiva airosa, cheia de flores e fascínio. 

Ninguém jamais vai compreender a dor do filho ausente que suspira por ela quando em terras distantes. 

Parabéns Piracicaba, pelos 259 anos, nossa eterna Noiva da Colina que adoramos tanto! 

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