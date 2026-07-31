Uma pergunta que intriga os ambientalistas brasileiros: “Para onde vai todo o lixo (resíduos sólidos) coletado diariamente nas cidades do Brasil?” Poucos sabem, com precisão, o que é feito dessas milhares e milhares de toneladas de resíduos. Na verdade, esse processo foi evoluindo ao longo do tempo, mas muito ainda tem a avançar na tecnologia de tratamento desses resíduos. Iniciando, há muitos anos, com a coleta domiciliar bruta, levando o lixo para determinado local, longe do perímetro urbano, o processo evoluiu para a construção de “aterros sanitários” onde todo o material é soterrado. Foi nesses locais que se iniciou a chamada coleta seletiva, separando-se para reutilização, através dos “catadores”, todo o material reciclável que representa pouco mais de 30% (trinta por cento) do total e encaminhando-o para o reaproveitamento industrial.

Mas, o grande problema do lixo coletado, está nos resíduos sólidos orgânicos, material que se decompõe com o tempo e produz o chamado “chorume”, líquido que se infiltra no solo e contamina perigosamente o lençol aquático subterrâneo, tornando essas águas que vêm à tona nas nascentes, imprópria para o uso humano. E esse tipo de resíduos representa mais de 50% (cinquenta por cento) do total do lixo coletado. Então, as instituições científicas começaram a produzir estudos técnicos práticos para transformar os resíduos sólidos orgânicos coletados no lixo, em adubo orgânico, através da compostagem. O adubo orgânico é usado com segurança na agricultura, na horticultura, sem o agravante de qualquer produto químico adicionado.

Acontece que o fundamental e de elevada importância no processo de compostagem ou mesmo na reciclagem, é a chamada “coleta seletiva” na origem dos resíduos. A educação da população para a separação dos resíduos ainda no âmbito doméstico, utilizando recipientes (podem ser sacos plásticos) de cores específicas e então, a coleta já recolhe os resíduos devidamente separados, dando a cada tipo, o destino adequado. Se mais da metade do lixo vai para a compostagem, outros 30% (trinta por cento) vai para a reciclagem, restam apenas 20% (vinte por cento) da coleta que vai para o aterro sanitário. Além do ganho no tempo de duração do aterro, o ganho maior seria do ponto de vista ambiental, eliminando-se a possibilidade de contaminação do lençol aquático subterrâneo.