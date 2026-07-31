O Semae realiza, nesta sexta-feira (31), manutenções e reparos nos seguintes pontos da cidade:
- Avenida dos Marins, 1782
- Avenida Estados Unidos x Avenida dos Operário
- Rua Egydio Feltre, 56
- Rua Bortolo Zanin, 76
- Rua Francisco Gorga, 457
- Rua Maria de Lourdes Stolf, 263
- Rua João Batista Bragion, 144
- Rua Andre Ferraz Sampaio, 94
- Rua João Pedro Correa, 126
- Rua Manoel de Barros Ferraz, 455
- Rua Marcelino Arruda Ribeiro, 55
- Rua Inácio de Vasconcelos C Caldeira, 300
- Rua Dr. Otávio Martins De Toledo, 825
- Rua Umberto Provenzano, 223
- Rua Dona Eugenia, 2187
- Rua Marconi, 161
- Rua Bernardino de Campos, 1384
- Rua Abelardo José Libório Filho, 76
A programação de serviços está sujeita a suspensão ou alterações em caso de chuvas, tempestades e operações emergenciais.
Canais de atendimento à população:
WhatsApp 24h: (19) 3403-9608
Central 24h: 0800 772 9611
Disque 115