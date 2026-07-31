O Semae realiza, nesta sexta-feira (31), manutenções e reparos nos seguintes pontos da cidade:

Avenida dos Marins, 1782

Avenida Estados Unidos x Avenida dos Operário

Rua Egydio Feltre, 56

Rua Bortolo Zanin, 76

Rua Francisco Gorga, 457

Rua Maria de Lourdes Stolf, 263

Rua João Batista Bragion, 144

Rua Andre Ferraz Sampaio, 94

Rua João Pedro Correa, 126

Rua Manoel de Barros Ferraz, 455

Rua Marcelino Arruda Ribeiro, 55

Rua Inácio de Vasconcelos C Caldeira, 300

Rua Dr. Otávio Martins De Toledo, 825

Rua Umberto Provenzano, 223

Rua Dona Eugenia, 2187

Rua Marconi, 161

Rua Bernardino de Campos, 1384

Rua Abelardo José Libório Filho, 76

A programação de serviços está sujeita a suspensão ou alterações em caso de chuvas, tempestades e operações emergenciais.

Canais de atendimento à população: