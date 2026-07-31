31 de julho de 2026
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MANUTENÇÃO E REPAROS

Semae divulga programação de serviços para esta sexta-feira

Por Vitória Duarte / JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Equipes do Semae atuam nesta sexta-feira (31), em serviços de manutenção e reparos em diversos pontos da cidade.
Equipes do Semae atuam nesta sexta-feira (31), em serviços de manutenção e reparos em diversos pontos da cidade.

O Semae realiza, nesta sexta-feira (31), manutenções e reparos nos seguintes pontos da cidade:

  • Avenida dos Marins, 1782
  • Avenida Estados Unidos x Avenida dos Operário
  • Rua Egydio Feltre, 56
  • Rua Bortolo Zanin, 76
  • Rua Francisco Gorga, 457
  • Rua Maria de Lourdes Stolf, 263
  • Rua João Batista Bragion, 144
  • Rua Andre Ferraz Sampaio, 94
  • Rua João Pedro Correa, 126
  • Rua Manoel de Barros Ferraz, 455
  • Rua Marcelino Arruda Ribeiro, 55
  • Rua Inácio de Vasconcelos C Caldeira, 300
  • Rua Dr. Otávio Martins De Toledo, 825
  • Rua Umberto Provenzano, 223
  • Rua Dona Eugenia, 2187
  • Rua Marconi, 161
  • Rua Bernardino de Campos, 1384
  • Rua Abelardo José Libório Filho, 76

A programação de serviços está sujeita a suspensão ou alterações em caso de chuvas, tempestades e operações emergenciais.

Canais de atendimento à população:

WhatsApp 24h: (19) 3403-9608

Central 24h: 0800 772 9611

Disque 115

Site: semaepiracicaba.sp.gov.br

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