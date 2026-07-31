Ao completar 259 anos, hoje, Piracicaba chega a mais um aniversário em meio a um cenário de desafios econômicos e políticos que mobilizam representantes da indústria, do comércio e dos trabalhadores. Em um ano eleitoral, as principais entidades da cidade defendem que o próximo ciclo de governos – federal e estadual, além da renovação do Congresso Nacional – será determinante para a capacidade de crescimento do município, especialmente em áreas como geração de empregos, competitividade da indústria, qualificação profissional, infraestrutura e segurança jurídica.
O entendimento é de que, embora Piracicaba mantenha posição de destaque na economia paulista, será necessária uma atuação coordenada entre os setores produtivos e o poder público para enfrentar os desafios dos próximos anos.
Para o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e Região, Wagner da Silveira, o Juca, o processo eleitoral representa um momento decisivo para definir os rumos do desenvolvimento econômico e social do país. Segundo ele, as escolhas feitas pelos eleitores terão reflexos diretos sobre a indústria, o mercado de trabalho e a qualidade de vida da população.
Juca destaca que o sindicato continuará estimulando a participação democrática e cobrando dos futuros representantes políticas públicas voltadas à geração de empregos, à valorização dos direitos dos trabalhadores, ao incentivo à inovação e ao fortalecimento do parque industrial da região.
Já o presidente do Sindicato Patronal das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras (Simespi), Paulo Estevam Camargo, avalia que a indústria metalmecânica — um dos pilares da economia piracicabana — enfrenta desafios crescentes. Entre eles estão a concorrência internacional, as dificuldades de acesso ao crédito, a necessidade de qualificação de mão de obra e investimentos em infraestrutura. Na avaliação do dirigente, um dos problemas mais urgentes é o impacto das novas tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. Para empresas da região que exportam máquinas, equipamentos e componentes industriais, a medida pode reduzir a competitividade e comprometer negócios internacionais.
Diante desse cenário, Camargo defende maior atuação do governo federal na diplomacia comercial para buscar a redução das tarifas, além da criação de mecanismos de apoio às empresas exportadoras. Também espera que o Congresso Nacional avance em medidas capazes de fortalecer a competitividade da indústria brasileira e ampliar os incentivos às exportações.
As preocupações do setor industrial também são compartilhadas pelo Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp). A entidade manifestou preocupação com a confirmação das novas tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, avaliando que a medida reduz a competitividade da produção nacional em um dos principais mercados consumidores do mundo. Segundo o presidente do Ciesp, Rafael Cervone, o Brasil passa a enfrentar uma das barreiras comerciais mais severas naquele mercado, o que pode abrir espaço para concorrentes internacionais.
No comércio e no setor de serviços, as expectativas seguem na mesma direção. O presidente da Associação Comercial e Industrial de Piracicaba (Acipi), Mauricio Benato, ressalta que o aniversário de Piracicaba coincide com um momento importante para o planejamento do futuro da cidade. Segundo ele, o processo eleitoral de 2026 representa uma oportunidade para aproximar as demandas locais das agendas dos futuros governantes.
A entidade defende que os candidatos apresentem propostas concretas voltadas às características econômicas da cidade e mantenham diálogo permanente com os setores produtivos. Entre as prioridades apontadas pela Acipi estão a simplificação tributária, a segurança jurídica, investimentos em infraestrutura, qualificação profissional e políticas de incentivo à inovação.
Apesar das diferentes áreas de atuação, as entidades convergem em um ponto: Piracicaba reúne potencial para continuar crescendo, mas depende de políticas públicas que favoreçam o ambiente de negócios, fortaleçam a indústria, ampliem as oportunidades de emprego e garantam maior competitividade para a economia regional.
Ao celebrar seus 259 anos de história, a cidade mantém o olhar voltado para o futuro, na expectativa de que os próximos governantes consigam transformar essas demandas em ações concretas capazes de impulsionar o desenvolvimento sustentável de Piracicaba e de toda a região.