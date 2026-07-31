Ao completar 259 anos, hoje, Piracicaba chega a mais um aniversário em meio a um cenário de desafios econômicos e políticos que mobilizam representantes da indústria, do comércio e dos trabalhadores. Em um ano eleitoral, as principais entidades da cidade defendem que o próximo ciclo de governos – federal e estadual, além da renovação do Congresso Nacional – será determinante para a capacidade de crescimento do município, especialmente em áreas como geração de empregos, competitividade da indústria, qualificação profissional, infraestrutura e segurança jurídica.

O entendimento é de que, embora Piracicaba mantenha posição de destaque na economia paulista, será necessária uma atuação coordenada entre os setores produtivos e o poder público para enfrentar os desafios dos próximos anos.

Para o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e Região, Wagner da Silveira, o Juca, o processo eleitoral representa um momento decisivo para definir os rumos do desenvolvimento econômico e social do país. Segundo ele, as escolhas feitas pelos eleitores terão reflexos diretos sobre a indústria, o mercado de trabalho e a qualidade de vida da população.

Juca destaca que o sindicato continuará estimulando a participação democrática e cobrando dos futuros representantes políticas públicas voltadas à geração de empregos, à valorização dos direitos dos trabalhadores, ao incentivo à inovação e ao fortalecimento do parque industrial da região.