Chegamos ao oitavo mês de 2026. Revendo nosso plano estratégico corporativo e nossas metas pessoais, fica a dúvida: será que conseguimos colocar em prática tudo o que prometemos? Sim ... aquelas esperanças e promessas feitas na virada do ano. Será que tudo ficou no sonho ou estamos concretizando-as?
O certo é que o ano está caminhando para seu fim. Os desafios estão aí. E a cada dia uma nova surpresa. Ainda não sabemos qual será o impacto do tarifaço norte-americano colocado em prática semana passada. Piracicaba tem indicadores que demonstram que isso afetará em cheio a indústria, a prestação de serviços e os negócios como um todo. Afinal, somos parte de uma engrenagem que move o planeta. E não fomos os únicos afetados em toda a Terra. Isso faz parte da política, seja ela benéfica ou prejudicial, mas mostra o quanto dependemos uns dos outros, princípio, aliás, praticado pelo cooperativismo. Enquanto Estados Unidos quer se resguardar utilizando o lema “América para americanos”, todos que tem negócios em comum com este país, são afetados. É o elo da roldana que pode se partir e afetar a vida comum de todos.
A nível de Brasil, estamos caminhando para o processo eleitoral, num escrutínio em que votaremos nos cargos majoritários. Em São Paulo, vamos eleger nossos representantes para a Assembleia Legislativa Estadual e o novo ocupante do Palácio dos Bandeirantes. A nível de Brasil, vamos eleger os mandatários do Congresso Nacional (deputado federal e dois senadores) e o novo ocupante do Palácio da Alvorada, ou seja, o presidente da República que comandará a nação até 2030.
Mas olhando para nós, Piracicaba hoje precisa de representatividade constante. Não que isso não esteja ocorrendo. Mas, precisamos de políticos que continuem nos representando nas esferas estadual e nacional. A cidade sempre teve seu deputado estadual desde a época em que Prudente de Moraes nos representou. Tivemos também representação no Congresso Nacional, além de secretarias estadual ou nacional, e também participação em secretarias nacionais ou ministérios.
Sabemos que a política exige participação, conscientização e liderança. Porém, nestes 137 anos de República a renovação ocorre, seja por um processo de força natural, ou por direito democrático do eleitorado. Afinal, o voto serve para expressar anseios da população, a qual age pela razão e também pela emoção.
Piracicaba tem hoje mais de 400 mil habitantes que precisam de trabalho, moradia, transporte, segurança, atendimento na área de saúde, entre outros exemplos. A política se coloca como parte integrante da sociedade para atender à uma necessidade imediata desta população. A representatividade política é importante para isso. Para fazer esta roldana girar e mover um motor imenso que empurre a sociedade para seus caminhos rotineiros. Podemos dizer que mais de 1 milhão de pessoas vivem de Piracicaba. Vemos isso nos habitantes de cidades vizinhas que aqui consomem, trabalham ou usam os serviços oferecidos.
Os desafios são muitos. As esperanças também. Importante é termos consciência no momento em que estivermos diante da urna eleitoral. E esperarmos por uma democracia fortalecida que atenda aos anseios de toda a nação.
Reflexões sobre os desafios econômicos, políticos e a representatividade de Piracicaba
A chegada ao oitavo mês de 2026 convida à reflexão sobre as metas estabelecidas no início do ano. Passados mais de sete meses, é natural questionar se os objetivos traçados no planejamento estratégico das empresas e nas metas pessoais estão sendo efetivamente colocados em prática ou se permaneceram apenas como promessas feitas na virada do ano.
Enquanto o calendário avança para a reta final, os desafios continuam surgindo. A cada dia, novos acontecimentos exigem capacidade de adaptação e planejamento. Um dos principais temas do momento é o impacto do tarifaço norte-americano, colocado em prática na semana passada. Embora seus efeitos ainda estejam sendo avaliados, indicadores apontam que Piracicaba poderá sentir reflexos importantes, especialmente nos setores industrial, de prestação de serviços e nos negócios em geral.
A economia mundial funciona como uma grande engrenagem interligada. Decisões adotadas por uma potência econômica repercutem em diversos países, demonstrando o grau de dependência existente entre as nações. Trata-se de um cenário que reforça a importância da cooperação econômica, uma vez que o rompimento de um único elo pode provocar consequências em toda a cadeia produtiva.
Ao adotar uma política de maior proteção ao mercado interno, sintetizada pelo lema "América para os americanos", os Estados Unidos acabam influenciando diretamente seus parceiros comerciais. Países que mantêm relações econômicas com a maior economia do mundo acompanham atentamente os desdobramentos dessa medida, que poderá produzir efeitos sobre exportações, investimentos e geração de empregos.
Paralelamente ao cenário econômico, o Brasil se prepara para mais um processo eleitoral. O pleito definirá os ocupantes dos principais cargos dos poderes Executivo e Legislativo. No Estado de São Paulo, serão escolhidos o novo governador e os deputados estaduais. Em âmbito federal, os eleitores elegerão deputados federais, dois senadores por estado e o presidente da República, responsável por conduzir o país até 2030.
Nesse contexto, Piracicaba volta a discutir a importância de manter uma representatividade política sólida nas esferas estadual e federal. Ao longo de sua história, o município sempre contou com representantes de destaque, desde os tempos de Prudente de Moraes, além de parlamentares, secretários de Estado, integrantes do governo federal e ministros que contribuíram para fortalecer a presença da cidade nos principais centros de decisão política.
A renovação política faz parte do processo democrático. Ao longo dos 137 anos da República, mudanças ocorreram tanto pela renovação natural das lideranças quanto pela vontade soberana do eleitorado. O voto permanece como o principal instrumento de manifestação popular, permitindo que a sociedade escolha seus representantes de acordo com suas expectativas e necessidades.
Com mais de 400 mil habitantes, Piracicaba enfrenta desafios permanentes nas áreas de geração de empregos, habitação, mobilidade urbana, segurança pública, saúde e educação. A atuação política torna-se fundamental para viabilizar investimentos, elaborar políticas públicas e promover soluções capazes de atender às demandas da população.
Além disso, a influência regional do município amplia sua responsabilidade. Estima-se que mais de um milhão de pessoas dependam, direta ou indiretamente, da estrutura econômica e dos serviços oferecidos por Piracicaba. Moradores de cidades vizinhas utilizam diariamente o comércio, os serviços, os hospitais, as instituições de ensino e o mercado de trabalho local, reforçando o papel estratégico do município no desenvolvimento regional.
À medida que 2026 avança, permanecem os desafios e as expectativas. O cenário econômico internacional e o processo eleitoral brasileiro colocam em evidência a importância de decisões responsáveis, tanto na gestão pública quanto na participação cidadã. O fortalecimento da democracia e a escolha consciente dos representantes continuarão sendo fatores decisivos para o futuro de Piracicaba, do Estado de São Paulo e do Brasil.
Dr. Cláudio Zambello, presidente da Uniodonto Piracicaba.