Chegamos ao oitavo mês de 2026. Revendo nosso plano estratégico corporativo e nossas metas pessoais, fica a dúvida: será que conseguimos colocar em prática tudo o que prometemos? Sim ... aquelas esperanças e promessas feitas na virada do ano. Será que tudo ficou no sonho ou estamos concretizando-as?

O certo é que o ano está caminhando para seu fim. Os desafios estão aí. E a cada dia uma nova surpresa. Ainda não sabemos qual será o impacto do tarifaço norte-americano colocado em prática semana passada. Piracicaba tem indicadores que demonstram que isso afetará em cheio a indústria, a prestação de serviços e os negócios como um todo. Afinal, somos parte de uma engrenagem que move o planeta. E não fomos os únicos afetados em toda a Terra. Isso faz parte da política, seja ela benéfica ou prejudicial, mas mostra o quanto dependemos uns dos outros, princípio, aliás, praticado pelo cooperativismo. Enquanto Estados Unidos quer se resguardar utilizando o lema “América para americanos”, todos que tem negócios em comum com este país, são afetados. É o elo da roldana que pode se partir e afetar a vida comum de todos.

A nível de Brasil, estamos caminhando para o processo eleitoral, num escrutínio em que votaremos nos cargos majoritários. Em São Paulo, vamos eleger nossos representantes para a Assembleia Legislativa Estadual e o novo ocupante do Palácio dos Bandeirantes. A nível de Brasil, vamos eleger os mandatários do Congresso Nacional (deputado federal e dois senadores) e o novo ocupante do Palácio da Alvorada, ou seja, o presidente da República que comandará a nação até 2030.