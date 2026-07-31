Neste dia 1º de agosto, Piracicaba celebra seus 259 anos de fundação em meio a discussões que conectam sua trajetória histórica aos desafios socioeconômicos e eleitorais do futuro. Pré-candidata a deputada federal, a professora de direito e advogada Érica Gorga ponta a necessidade de se aprofundar o debate sobre o planejamento de longo prazo e a relevância de vozes locais nas decisões das esferas federais de poder.
Piracicabana e nascida na mesma data em que a cidade comemora seu aniversário, Érica destaca a relevância econômica e a identidade cultural que o município consolidou ao longo de mais de dois séculos e meio. "Piracicaba é muito mais do que um município de grande relevância econômica para o Estado de São Paulo e para o Brasil. É uma cidade construída pelo trabalho de seu povo, pela riqueza de sua cultura, pela força de suas tradições e por uma identidade única, que atravessa gerações", avaliou.
No entanto, a piracicabana ressalta que o avanço do município depende diretamente da gestão e de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento econômico, educação, saúde, justiça, cultura e turismo e atração de novas oportunidades para os jovens. O cenário eleitoral deste ano eleva a importância das escolhas dos representantes, que devem estar alinhadas às reais necessidades cotidianas da população.
A busca por voz na esfera federal
Um dos pontos centrais abordados por Érica é a premente necessidade de se obter uma representação qualificada no Legislativo Federal em Brasília. A argumentação aponta que, embora as pautas de um parlamentar federal precisem abranger interesses de caráter nacional, o conhecimento empírico sobre a realidade local faz diferença na destinação de recursos e na defesa das demandas do interior.
"Ter uma voz genuinamente piracicabana no legislativo federal significa muito mais do que defender projetos para uma única cidade. Significa levar para Brasília a identidade, os valores, a história e a visão de mundo dos piracicabanos", defendeu Érica Gorga, concluindo que o desenvolvimento contínuo da região depende da capacidade de diálogo e da responsabilidade técnica dos futuros eleitos.