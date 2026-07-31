Ao completar 259 anos, Piracicaba tem na indústria um dos principais motores de sua economia. O setor metalmecânico, formado por empresas de diferentes portes e segmentos, enfrenta desafios que vão do aumento da concorrência internacional às dificuldades de acesso a crédito, qualificação profissional e infraestrutura. Para o presidente do Simespi (sindicato patronal das indústrias metalmecânicas de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras), Paulo Estevam Camargo, superar esse cenário exige uma atuação coordenada entre o setor produtivo e os poderes constituídos, em especial Executivo e Legislativo em suas várias esferas.

Um dos problemas mais urgentes é o impacto do tarifaço de 37,5% imposto pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros no final de julho. Para empresas da região que exportam máquinas, equipamentos e componentes, a medida representa perda de competitividade e risco de redução de negócios. Na avaliação de Camargo, o governo federal deve ampliar a diplomacia comercial e buscar negociações que reduzam as tarifas, além de criar mecanismos de apoio às empresas afetadas. O Congresso Nacional, por sua vez, pode contribuir com medidas que estimulem as exportações e fortaleçam a competitividade da indústria brasileira no mercado internacional.

Outro desafio é o chamado custo Brasil, que reduz a capacidade de investimento das empresas e dificulta a concorrência com outros países. Nesse campo, a indústria espera avanços na regulamentação da reforma tributária, simplificação de processos e maior segurança jurídica. Para o presidente do Simespi, o Legislativo federal tem papel importante na construção de um ambiente mais favorável à produção e aos investimentos, enquanto o Executivo deve garantir que as mudanças resultem, de fato, em redução da burocracia e maior eficiência para as empresas.