Ao completar 259 anos no próximo dia 1º de agosto, Piracicaba reafirma sua posição como um dos principais polos de desenvolvimento do interior paulista. Com uma economia diversificada, forte presença industrial, agronegócio consolidado, universidades de referência e um ecossistema de inovação em expansão, a cidade mantém o equilíbrio entre crescimento e preservação de sua identidade histórica.
Para o deputado estadual Alex Madureira (PL), natural de Piracicaba, a trajetória do município é resultado do trabalho e do compromisso de sucessivas gerações que ajudaram a construir uma cidade cada vez mais forte.
"Uma cidade não chega aos 259 anos apenas pelo tempo. Chega porque, geração após geração, pessoas decidiram permanecer, trabalhar, empreender, ensinar, construir famílias e acreditar que valia a pena fazer daqui o seu lugar. Piracicaba é fruto dessa escolha coletiva", afirma.
Segundo o parlamentar, a capacidade de unir tradição e desenvolvimento é uma das principais características do município. Na avaliação dele, Piracicaba preservou suas raízes ao mesmo tempo em que se consolidou como referência regional em áreas como indústria, tecnologia, educação e agronegócio.
Em seu mandato na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), Madureira afirma atuar na defesa de investimentos para Piracicaba e região, com foco em áreas como saúde, infraestrutura, segurança pública, educação e assistência social. O deputado também ressalta que o crescimento da cidade exige planejamento para acompanhar as novas demandas da população, especialmente em mobilidade urbana, geração de empregos e fortalecimento da economia.
Na mensagem em homenagem ao aniversário do município, Madureira destaca que o desenvolvimento de Piracicaba deve continuar sendo construído com participação da sociedade e visão de futuro.
"Piracicaba soube preservar sua identidade enquanto crescia, transformando tradição em desenvolvimento e fazendo da inovação uma continuidade da sua própria história. Que nunca nos falte o orgulho de tudo o que conquistamos e, principalmente, a disposição de continuar construindo uma cidade cada vez melhor para as próximas gerações", conclui.