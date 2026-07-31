Ao completar 259 anos no próximo dia 1º de agosto, Piracicaba reafirma sua posição como um dos principais polos de desenvolvimento do interior paulista. Com uma economia diversificada, forte presença industrial, agronegócio consolidado, universidades de referência e um ecossistema de inovação em expansão, a cidade mantém o equilíbrio entre crescimento e preservação de sua identidade histórica.

Para o deputado estadual Alex Madureira (PL), natural de Piracicaba, a trajetória do município é resultado do trabalho e do compromisso de sucessivas gerações que ajudaram a construir uma cidade cada vez mais forte.

"Uma cidade não chega aos 259 anos apenas pelo tempo. Chega porque, geração após geração, pessoas decidiram permanecer, trabalhar, empreender, ensinar, construir famílias e acreditar que valia a pena fazer daqui o seu lugar. Piracicaba é fruto dessa escolha coletiva", afirma.