Há 15 anos em Piracicaba, a Oji Papéis Especiais consolidou sua unidade industrial como uma das mais importantes operações do grupo japonês Oji Holdings fora da Ásia. Com uma estratégia baseada em inovação, sustentabilidade e desenvolvimento de pessoas, a empresa segue investindo na ampliação de mercados, na diversificação de seu portfólio e no fortalecimento da economia local.
Com capacidade instalada para produzir 150 mil toneladas de papel por ano em sua fábrica de Piracicaba, a empresa é referência na fabricação de papéis térmicos e autocopiativos, exportando aproximadamente um terço de sua produção.
O complexo industrial alia tecnologia de ponta à flexibilidade operacional, permitindo atender rapidamente às novas demandas do mercado.
A inovação também está presente na diversificação do portfólio.
A Oji prepara o lançamento de novos produtos voltados à economia sustentável, como papéis para embalagens flexíveis, papéis 100% biodegradáveis e papéis para sublimação. As soluções acompanham uma tendência global de ampliar o uso de materiais renováveis em aplicações onde eles representam uma alternativa viável.
Ao mesmo tempo, a empresa investe continuamente na modernização de seus processos produtivos, no desenvolvimento tecnológico e na qualificação de seus colaboradores, fortalecendo a competitividade da operação brasileira e contribuindo para o posicionamento de Piracicaba como um importante polo industrial e de inovação.
Esse compromisso vai além dos muros da fábrica. A Oji Papéis mantém uma atuação permanente voltada ao desenvolvimento sustentável do município, gerando centenas de empregos diretos e indiretos, movimentando a cadeia produtiva regional e apoiando iniciativas sociais, educacionais e ambientais.
Na área ambiental, a empresa preserva importantes áreas de vegetação nativa, desenvolve programas de monitoramento e proteção da fauna e da flora e investe continuamente na gestão responsável dos recursos hídricos.
Além disso, projetos de educação ambiental, ações junto à comunidade e parcerias com instituições locais reforçam a integração da empresa com a cidade, contribuindo para a formação de uma cultura voltada à sustentabilidade e ao desenvolvimento responsável.
"Piracicaba faz parte da história e do futuro da Oji Papéis Especiais. Foi aqui que encontramos um ambiente favorável para crescer, inovar e gerar valor. Temos orgulho de contribuir para o desenvolvimento econômico da cidade por meio da geração de empregos e investimentos, de participar ativamente de iniciativas sociais que fortalecem a comunidade e de manter um compromisso permanente com a preservação ambiental. Seguiremos investindo em inovação e sustentabilidade para que nossa trajetória continue caminhando junto com a de Piracicaba", destaca Agostinho Monsserrocco, presidente da Oji Papéis Especiais.