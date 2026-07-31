Há 15 anos em Piracicaba, a Oji Papéis Especiais consolidou sua unidade industrial como uma das mais importantes operações do grupo japonês Oji Holdings fora da Ásia. Com uma estratégia baseada em inovação, sustentabilidade e desenvolvimento de pessoas, a empresa segue investindo na ampliação de mercados, na diversificação de seu portfólio e no fortalecimento da economia local.

Com capacidade instalada para produzir 150 mil toneladas de papel por ano em sua fábrica de Piracicaba, a empresa é referência na fabricação de papéis térmicos e autocopiativos, exportando aproximadamente um terço de sua produção.

O complexo industrial alia tecnologia de ponta à flexibilidade operacional, permitindo atender rapidamente às novas demandas do mercado.

A inovação também está presente na diversificação do portfólio.