No ano em que Piracicaba celebra mais um aniversário, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e Região, Wagner da Silveira, o Juca, faz uma reflexão sobre o momento eleitoral e destaca a importância da escolha consciente dos representantes políticos. Segundo ele, as decisões tomadas pelos futuros governantes terão impacto direto no desenvolvimento da indústria, na geração de empregos e na qualidade de vida dos trabalhadores.

Para Juca, o período eleitoral representa uma oportunidade para que a população avalie com responsabilidade as propostas dos candidatos e o compromisso de cada um com o fortalecimento da economia e da indústria nacional.

"O ano eleitoral é um momento de grande importância para o futuro do Brasil. É hora de a população começar a refletir sobre os rumos que devemos seguir. Para o Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos, o período exige atenção, diálogo e, acima de tudo, análise criteriosa dos candidatos e de seus compromissos com os interesses de quem produz a riqueza deste país", afirma.