No ano em que Piracicaba celebra mais um aniversário, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e Região, Wagner da Silveira, o Juca, faz uma reflexão sobre o momento eleitoral e destaca a importância da escolha consciente dos representantes políticos. Segundo ele, as decisões tomadas pelos futuros governantes terão impacto direto no desenvolvimento da indústria, na geração de empregos e na qualidade de vida dos trabalhadores.
Para Juca, o período eleitoral representa uma oportunidade para que a população avalie com responsabilidade as propostas dos candidatos e o compromisso de cada um com o fortalecimento da economia e da indústria nacional.
"O ano eleitoral é um momento de grande importância para o futuro do Brasil. É hora de a população começar a refletir sobre os rumos que devemos seguir. Para o Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos, o período exige atenção, diálogo e, acima de tudo, análise criteriosa dos candidatos e de seus compromissos com os interesses de quem produz a riqueza deste país", afirma.
O dirigente ressalta que a indústria metalúrgica continua sendo um dos pilares do desenvolvimento econômico e destaca o papel de Piracicaba como referência nacional no setor industrial.
"Piracicaba é um polo industrial, gerador de emprego e renda. Qualquer decisão política relacionada ao desenvolvimento da indústria, aos incentivos à produção, à qualificação profissional, à infraestrutura, à educação e à geração de empregos impacta diretamente a vida dos trabalhadores", destaca.
Segundo Juca, os trabalhadores são protagonistas desse processo.
"Somos nós que movimentamos a economia e levamos o nome da nossa cidade para o mundo por meio das peças produzidas aqui. Isso é motivo de orgulho."
Ao abordar o período eleitoral, o presidente do Sindicato alerta que promessas de campanha devem ser analisadas com cautela.
"É necessário entender que nem tudo o que é apresentado durante as campanhas eleitorais se concretiza. Por isso, é importante analisar com responsabilidade as propostas, conhecer o histórico dos candidatos e verificar o compromisso real de cada um com a valorização do trabalho, o fortalecimento da indústria e o desenvolvimento sustentável da nossa região."
Juca também defende que o debate político seja pautado pelo diálogo e não pela polarização.
"Tenho a convicção de que o debate político não deve estar atrelado à paixão ou à polarização. O Sindicato construiu sua história com base na luta pela igualdade, humanidade e democracia."
Segundo ele, a entidade continuará incentivando a participação democrática e cobrando dos candidatos propostas voltadas à geração de empregos, à proteção dos direitos dos trabalhadores, ao incentivo à inovação e ao fortalecimento do parque industrial.
Outro ponto destacado pelo dirigente é o avanço da automação e das novas tecnologias na indústria, cenário que exige investimentos constantes na qualificação profissional.
Nesse contexto, Juca cita iniciativas desenvolvidas pelo Sindicato, como o tradicional Encontro dos Cipeiros, a participação em feiras de empregabilidade e o espaço permanente para encaminhamento de currículos diretamente às empresas da região.
Além da atuação voltada ao mercado de trabalho, o presidente também destaca o projeto odontológico **Sorriso Cidadão**, iniciativa do Sindicato que completa 12 anos em 2026. O programa realiza atendimento gratuito de saúde bucal em escolas municipais e, durante o período de férias escolares, também atende entidades e corporações de segurança.
O projeto conta com apoio da Hyundai e de empresas fornecedoras do Parque Automotivo, além da parceria das prefeituras de Piracicaba, Rio das Pedras, São Pedro e Águas de São Pedro e da Albus Dente.
Na avaliação de Juca, o próximo ciclo político deve priorizar políticas públicas capazes de criar um ambiente favorável tanto para os trabalhadores quanto para as empresas.
"Esperamos maior engajamento e políticas públicas que promovam segurança, qualificação profissional e oportunidades para que as empresas cresçam e continuem gerando empregos. Não queremos apenas discursos alinhados. Queremos políticas que garantam emprego, renda, valorização profissional, saúde, segurança no trabalho e melhores condições de vida para as famílias."
Ele também defende novos investimentos em educação técnica como estratégia para impulsionar o desenvolvimento humano e econômico de Piracicaba.
"Queremos empresas fortes, capazes de oferecer empregos mais estáveis e ampliar sua capacidade de investimento. O crescimento da indústria e a valorização do trabalhador caminham juntos. O desenvolvimento sustentável acontece com empresas competitivas e respeito à dignidade de quem trabalha."
Ao final da mensagem, Juca reafirma o compromisso do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos com a defesa da categoria e manifesta expectativa de que o período eleitoral contribua para fortalecer o desenvolvimento do município.
"O Sindicato segue comprometido com a defesa dos direitos dos trabalhadores e vê o ano eleitoral como uma oportunidade para reafirmarmos um futuro positivo para a sociedade. Que Piracicaba continue escrevendo uma história de desenvolvimento, atraindo investimentos, empregos e oportunidades para toda a população trabalhadora", conclui.