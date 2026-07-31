Os recursos são de emendas parlamentares do seu mandato, e de articulações junto ao governo federal do presidente Lula e a deputados federais do PT. Na área da educação, além de fazer a permanente defesa da escola pública de qualidade, destinou mais de R$ 4 milhões para reformas e equipamentos.

É que com os mais de R$ 103 milhões que obteve para Piracicaba, a deputada Professora Bebel foi a parlamentar que mais conseguiu recursos para a cidade, que beneficiam escolas, hospitais, o fortalecimento do SUS, entidades filantrópicas e culturais, além do turismo e o desenvolvimento econômico da cidade, gerando emprego e renda.

Neste primeiro de agosto, quando Piracicaba completa 259 anos, a Professora Bebel (PT) destaca o seu orgulho de ser piracicabana e, como deputada estadual e primeira presidenta licenciada da Apeoesp, poder estar contribuindo com o desenvolvimento da cidade e com a melhoria permanente da qualidade de vida da população.

Na área da saúde, para equipamentos e o tratamento do câncer, conseguiu mais de R$ 25 milhões junto ao governo do presidente Lula, além de destinar mais de R$ 7,5 milhões para Santa Casa e Hospital da Cana e R$ 750 mil para o Hospital Regional, assim como garantiu ainda mais de R$ 5,2 milhões para construção de uma nova UBS no bairro Pompéia, além de destinar R$ 350 mil à Faculdade de Odontologia de Piracicaba e ter conseguido cinco ambulâncias para o SAMU, e mais três veículos para atendimento domiciliar a pacientes. Também conseguiu a carreta da tomografia, que realizou 1437 exames na cidade. Para o transporte de pacientes a hospitais, destinou mais de R$ 400 mil para aquisição de uma van sprinter. Do governo federal, conseguiu ainda R$ 2 milhões para a regularização fundiária das comunidades Portelinha e Pantanal.

Também destinou recursos para melhorar a segurança do Aeroporto da cidade, além de R$ 100 mil para APAE custear atendimentos, R$ 100 mil à Orquestra Sinfônica de Piracicaba e R$ 400 mil para o Lar dos Velhinhos de Piracicaba, assim como apoiou aos empresários piracicabanos contra o tarifaço americano e conseguiu assegurar recursos no orçamento estadual para construção do prédio da Delegacia da Mulher, obra depende do governador Tarcísio de Freitas.

Bebel liderou ainda a luta contra cinco pedágios na SP-304, que custariam mais de R$ 380,00 por mês, penalizando trabalhadores, estudantes e toda população, porque os produtos que circulam pela rodovia teriam seus preços elevados. Tornou Piracicaba MIT (Município de Interesse Turístico), fortalecendo o turismo da cidade, e conseguiu ainda R$ 47 milhões do PAC, que estão sendo liberados, para combate às enchentes nas avenidas 31 de Março e Armando de Salles Oliveira, além de defender políticas públicas de proteção ao meio ambiente e a recuperação e preservação do Rio Piracicaba, símbolo maior da cidade que chega aos seus 259 anos. “Parabéns a todos e contem sempre com meu empenho e compromisso com cada morador da nossa cidade”, completa.