Piracicaba celebra seus 259 anos de história, desenvolvimento e protagonismo regional. Uma marca para celebrar e reforçar o compromisso da Acipi em ser parceira do município, atuando na construção de um ambiente político à altura dos desafios e das potencialidades da cidade.
Ao longo dos nossos 93 anos, temos o DNA ligado ao comércio, indústria e serviços, sem medir esforços para somar com todos os segmentos. Nesse contexto, o processo eleitoral de 2026 se apresenta como uma oportunidade decisiva para alinhar as demandas de Piracicaba e toda região às agendas públicas prioritárias.
O momento exige atenção redobrada da sociedade e, sobretudo, dos candidatos pleiteantes de cargos.
Piracicaba é uma cidade com vocações econômicas claras, relevância regional e enorme capacidade de crescimento. Esperamos que os candidatos tenham um olhar atento e personalizado para essas características, com propostas concretas, transparência e disposição permanente para o diálogo.
A Acipi destaca que desafios como simplificação tributária, segurança jurídica, infraestrutura, qualificação profissional e incentivo à inovação seguem no centro das preocupações. São pautas que só avançam de forma consistente quando há representatividade efetiva nos espaços de decisão.
Assim como em eleições anteriores, nossa entidade chama atenção para a importância estratégica de Piracicaba e região estarem devidamente representadas na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e na Câmara dos Deputados.
A ausência de representantes diretamente vinculados ao município limita a capacidade de articulação política e pode comprometer a priorização de demandas fundamentais para o desenvolvimento local.
Particularmente entendo que essa representatividade não é apenas simbólica. Ela impacta diretamente a capacidade de defender interesses, atrair investimentos e garantir que as políticas públicas considerem as especificidades da nossa região.
Outro ponto é a necessidade de fortalecimento da cultura democrática, especialmente diante de cenários recentes de abstenção significativa. A participação consciente do eleitor, sem dúvida, é um elemento central para a construção de uma cidade mais forte, conectada e preparada para os desafios contemporâneos.