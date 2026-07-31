Piracicaba celebra seus 259 anos de história, desenvolvimento e protagonismo regional. Uma marca para celebrar e reforçar o compromisso da Acipi em ser parceira do município, atuando na construção de um ambiente político à altura dos desafios e das potencialidades da cidade.

Ao longo dos nossos 93 anos, temos o DNA ligado ao comércio, indústria e serviços, sem medir esforços para somar com todos os segmentos. Nesse contexto, o processo eleitoral de 2026 se apresenta como uma oportunidade decisiva para alinhar as demandas de Piracicaba e toda região às agendas públicas prioritárias.

O momento exige atenção redobrada da sociedade e, sobretudo, dos candidatos pleiteantes de cargos.

Piracicaba é uma cidade com vocações econômicas claras, relevância regional e enorme capacidade de crescimento. Esperamos que os candidatos tenham um olhar atento e personalizado para essas características, com propostas concretas, transparência e disposição permanente para o diálogo.