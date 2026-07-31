No aniversário de Piracicaba, celebrado em 1º de agosto, o vereador e vice-presidente da Câmara Municipal, Rafael Boer, ressalta a importância da data como um momento de valorização da história do município e de reflexão sobre os desafios para os próximos anos. Segundo ele, o desenvolvimento da cidade depende do fortalecimento das parcerias entre os diferentes níveis de governo e do compromisso dos agentes públicos com a população.

Para Boer, celebrar mais um ano de Piracicaba também significa renovar a esperança em um futuro marcado pelo crescimento, pela eficiência dos serviços públicos e pela melhoria da qualidade de vida dos moradores.

"Mais do que comemorar a história da cidade, este é um momento para refletirmos sobre os desafios dos próximos anos e sobre o compromisso que cada agente público deve ter com a construção de uma cidade mais desenvolvida, humana e eficiente", afirma.