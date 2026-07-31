No aniversário de Piracicaba, celebrado em 1º de agosto, o vereador e vice-presidente da Câmara Municipal, Rafael Boer, ressalta a importância da data como um momento de valorização da história do município e de reflexão sobre os desafios para os próximos anos. Segundo ele, o desenvolvimento da cidade depende do fortalecimento das parcerias entre os diferentes níveis de governo e do compromisso dos agentes públicos com a população.
Para Boer, celebrar mais um ano de Piracicaba também significa renovar a esperança em um futuro marcado pelo crescimento, pela eficiência dos serviços públicos e pela melhoria da qualidade de vida dos moradores.
"Mais do que comemorar a história da cidade, este é um momento para refletirmos sobre os desafios dos próximos anos e sobre o compromisso que cada agente público deve ter com a construção de uma cidade mais desenvolvida, humana e eficiente", afirma.
O vereador acredita que o próximo período exigirá ainda mais diálogo entre os Poderes e cooperação entre os governos municipal, estadual e federal.
"Nenhum município cresce sozinho. Precisamos de representantes comprometidos com Piracicaba, de um Governo do Estado municipalista e de um Governo Federal que reconheça a importância de São Paulo e fortaleça os investimentos destinados aos municípios. Quando há diálogo e parceria, quem ganha é a população", destaca.
Boer afirma que tem buscado exercer um mandato próximo da população, ouvindo as demandas dos moradores e trabalhando por soluções para os problemas cotidianos. Entre as ações defendidas por seu mandato está a descentralização dos serviços públicos.
Segundo ele, em parceria com o Poder Executivo, foram registrados avanços na implantação de uma base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para a Região Norte de Piracicaba, além da descentralização dos atendimentos do Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) e da CPFL, aproximando serviços considerados essenciais da população.
Na área legislativa, o parlamentar também destaca projetos de sua autoria, como a lei que instituiu o uso do Cordão Tulipa Vermelha para identificação de pessoas com Doença de Parkinson, além da criação do Dia da Secretária e do Dia do Barbeiro no calendário oficial do município.
Boer ressalta ainda que sua trajetória política reforçou a importância da articulação entre diferentes esferas de governo. Ele lembra a experiência como assessor parlamentar do deputado estadual Alex Madureira, período que, segundo ele, contribuiu para fortalecer a visão de que o trabalho conjunto gera melhores resultados para a população.
Ao lado de Alex Madureira, o vereador afirma que foram conquistados investimentos importantes para Piracicaba. De acordo com Boer, o deputado estadual já destinou mais de R$ 100 milhões ao município, contribuindo para a antecipação das obras da Rodovia SP-304 e para a destinação de recursos em áreas consideradas estratégicas.
O parlamentar também destaca a parceria com o deputado federal Saulo Pedroso, que, segundo ele, já destinou mais de R$ 34 milhões para municípios da região. Desse total, mais de R$ 1,3 milhão foi encaminhado para a saúde de Piracicaba por solicitação de seu mandato.
Na avaliação de Boer, essas articulações têm contribuído para avanços em diferentes setores da cidade, incluindo investimentos no abastecimento de água e saneamento, implantação de novas estruturas de tratamento, melhorias na educação, modernização do transporte público — com a implantação do pagamento por Pix nos ônibus — e fortalecimento do esporte, especialmente nas categorias de base e no esporte amador.
Ao final da mensagem, Rafael Boer parabeniza Piracicaba pelos seus 259 anos e reafirma o compromisso de seguir atuando em favor do município.
"Os cargos públicos passam, mas o legado construído por meio do trabalho, das boas parcerias e do compromisso com as pessoas permanece, deixando uma cidade melhor para as próximas gerações", conclui.