SR. ALICINO DE OLIVEIRA DUARTE Faleceu dia 29/07/2026 na cidade de Piracicaba aos 87 anos de idade e era viúvo em 1ª núpcias da Sra. Edine Osti de Oliveira Duarte e casado em 2ª núpcias com a Sra. Jussara Ruth Silva de Paiva. Era filho do Sr. João da Silva Oliveira e da Sra. Anna Duarte de Toledo, falecidos. Deixa os filhos: Marisa Osti de Oliveira Duarte, Gislene Duarte Gonçalves casada com Edemir Gonçalves, Fernando Osti de Oliveira Duarte, falecido. Deixa os netos: Thiago Felipe, Bruna e Barbara. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 10h, no Cemitério da Saudade. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS Faleceu dia 28/07/2026 na cidade de Piracicaba aos 57 anos de idade e era casado com a Sra. Simone Matos dos Santos. Era filho do Sr. Altino Ribeiro dos Santos, falecido e da Sra. Maria Felismina Gomes. Deixa os filhos: Suzelaine Cristina Cavalcante casada com Cicero, Douglas de matos dos Santos e Antonio Ribeiro dos Santos Filho. Deixa o neto: Jose Heitor, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 29/07/2026 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. ANTONIO SIDINEI PENTEADO Faleceu ontem, nesta cidade, contava 74 anos, filho dos finados Sr. Lazaro Gomes Penteado e da Sra. Otilia Meneghini Penteado; deixa os filhos: Gean Carlos Penteado e Lucas Fernando Penteado, casado com a Sra. Maria das Graças Lonis Batista. Deixa os netos: Isabella; Heloisa; Cecilia; Henry e Heitor. Deixando também irmã, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, sala "01", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. CIRLENE ALVES SANTANA Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 61 anos, filha dos finados Sr. Jose Alves Santana e da Sra. Maria Aparecida Santana; deixa os filhos: Jose Luiz Fernandes, casado com a Sra. Miliana Ramos Fernandes; Andreia Aparecida Fernandes; Marcelo Damião Fernandes; Alice Santana Fernandes, casada com o Sr. Danilo Livino; Zuriasmar Alves Santana; Ezequiel Alves Santana, casado com a Sra. Luana F. de Oliveira Santana e Ana Julia Ganeo. Deixa netos, demais familiares e amigos.Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h00 do domicílio da família sito à Rua: Professor Mello Ayres, nº 517 - Bairro Jardim Camargo, para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
DENTISTA: DRA. CRISTIANI CARDOSO FERNANDES FOGLIA Faleceu ontem, nesta cidade, contava 58 anos, filha do Sr. Carlos Fernandes, falecido e da Sra. Marice Cardoso Fernandes, era casada com o Dr. Sidnei Foglia; deixa os filhos: Fernando Fernandes Foglia e Gabriel Fernandes Foglia. Deixa os irmãos Carlos Fernandes e Alexandre Fernandes, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h30 da Sala "Premium" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. EMANUELY CRISTINE ZUCCO Faleceu dia 29/07/2026 na cidade de Piracicaba aos 47 anos de idade e era filha do Sr. Pedro Luiz Zucco, falecido, e da Sra. Miriam Martins Alvarenga Zucco. Deixa os filhos: Julia Martins Rocha e Alexandre Martins Rocha. Deixa os irmãos: Rafael Alvarenga casado Vanessa Alvarenga, Samuel Alvarenga Cabral casado com Eliana Cabral, Daniel Alvarenga Cabral casado com Tamiris Pires. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 15:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. HERMINIO JACYNTHO POPPI Faleceu dia 29/07/2026 na cidade de Piracicaba aos 89 anos de idade e era viúvo da Sra. Terezinha Bertaia Poppi. Era filho do Sr. João Poppi e da Sra. Amelia Sabbadin, falecidos. Deixa os filhos: Claudia Roberta Poppi casada com Julio Cesar Bueno; Wagner Daniel Poppi; Ronaldo Domingos Poppi casado com Claudete Didone Poppi. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 29/07/2026 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – sala Lírio, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. MARIA DO CARMO BALBINO GUIDINO Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 67 anos, filha dos finados Sr. Joaquim Balbino e da Sra. Laudelina Damazio, era casada com o Sr. Joel Guidino; deixa os filhos: Diogo Rogerio Guidino e Camila Juliana Guidino Protano, casada com o Sr. Rodrigo Protano. Deixa o neto Mateus, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Esmeralda", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. MARIA INES MENDES PINSON Faleceu dia 29/07/2026 na cidade de Piracicaba aos 80 anos de idade e era casada com o Sr. Iracides Pinson. Era filha do Sr. Benedito Antonio Mendes e da Sra. Anunciata Brancato Mendes, falecidos. Deixa os filhos: Benedito Pinson casado com Juraci Orlandini Pinson, Luzia Aparecida Pinson, Vania Maria Pinson de Campos casada com Geraldo Francisco de Campos, Leni Pinson Oliveira casada com Agnelo Santos Oliveira, Eloisa de Jesus Pinson, Carlos Henrique Pinson, falecido. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. ODAIR PIMENTEL Faleceu ontem, nesta cidade, contava 76 anos, filho dos finados Sr. Lazaro Pimentel e da Sra. Sebastiana Fagundes, era casado com a Sra. Delzoita Esteves Viana; deixa os filhos: Kelly Pimentel e Lazaro Pimentel, falecido. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. ONDINA CASARIN DE PAULA COSTA Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 93 anos, filha dos finados Sr. João Casarin e da Sra. Cezira Brandini, era viúva do Sr. Jose Maria de Paula Costa; deixa as filhas: Beatriz Aparecida de Paula Costa e Sueli Valentina de Paula Costa, falecida. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.