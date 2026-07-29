SR. ALICINO DE OLIVEIRA DUARTE Faleceu dia 29/07/2026 na cidade de Piracicaba aos 87 anos de idade e era viúvo em 1ª núpcias da Sra. Edine Osti de Oliveira Duarte e casado em 2ª núpcias com a Sra. Jussara Ruth Silva de Paiva. Era filho do Sr. João da Silva Oliveira e da Sra. Anna Duarte de Toledo, falecidos. Deixa os filhos: Marisa Osti de Oliveira Duarte, Gislene Duarte Gonçalves casada com Edemir Gonçalves, Fernando Osti de Oliveira Duarte, falecido. Deixa os netos: Thiago Felipe, Bruna e Barbara. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 10h, no Cemitério da Saudade. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SR. ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS Faleceu dia 28/07/2026 na cidade de Piracicaba aos 57 anos de idade e era casado com a Sra. Simone Matos dos Santos. Era filho do Sr. Altino Ribeiro dos Santos, falecido e da Sra. Maria Felismina Gomes. Deixa os filhos: Suzelaine Cristina Cavalcante casada com Cicero, Douglas de matos dos Santos e Antonio Ribeiro dos Santos Filho. Deixa o neto: Jose Heitor, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 29/07/2026 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SR. ANTONIO SIDINEI PENTEADO Faleceu ontem, nesta cidade, contava 74 anos, filho dos finados Sr. Lazaro Gomes Penteado e da Sra. Otilia Meneghini Penteado; deixa os filhos: Gean Carlos Penteado e Lucas Fernando Penteado, casado com a Sra. Maria das Graças Lonis Batista. Deixa os netos: Isabella; Heloisa; Cecilia; Henry e Heitor. Deixando também irmã, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, sala "01", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.