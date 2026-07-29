Há pedidos que chegam em forma de ofício. Este vem embrulhado em saudade, temperado com humor e assinado pela memória de Piracicaba.

Senhor gerente do Banco do Brasil, antes que alguma reforma apague um pedaço da história da cidade, permita que esta crônica lhe faça um apelo.

O Banco do Brasil não é apenas uma instituição financeira. É um símbolo nacional. Nasceu ainda no período colonial, atravessou impérios, repúblicas, mudanças de moeda, crises econômicas, planos mirabolantes, inflações e revoluções. Viu o Brasil crescer, tropeçar e recomeçar inúmeras vezes, sempre permanecendo como referência de solidez e confiança.