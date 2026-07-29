Recordar... À corrida do tempo, parece – aos muito já vividos – não haver como evitar. Porém, por que o fazer? Por, talvez, uma principal razão: a vida era uma festa. Também, o mundo. Pelo menos, é o que nos parecia tivessem sido. Havia-se iniciado a década de 1950, que viria a ser celebrada como o início dos “Anos Dourados”. Os tempos – como nos ensinava a ourivesaria – estavam no “ouro sobre o azul”. Ao depois, todavia, revelar-se-ia não terem sido assim tão azuis e dourados. Aos que os vivemos, porém, foram-no.

Graças a outra iniciativa cultural do publicitário Bruno Chamochumbi, Piracicaba recebeu uma das nossas mais acalentadas aspirações: visitar o Palacete Boyes. Destaque-se, em especial, o generoso assentimento dos herdeiros do também piracicabano Arnold Fioravante, proprietários dessa que é uma das principais joias da nossa coroa caipiracicabana. No Palacete, estão preservados testemunhos e valores de uma época gloriosa. Assim e de uma certa maneira, abriram-se as portas para a população piracicabana desvendar um mistério que lhe despertou a imaginação nas últimas décadas. O que era o Palacete, como é, o que reúne, qual a sua história?

Ora, recordar, recordar... E quando se é sentimental, confrontando a razão, tal qual o escriba? As lágrimas correm, ainda mais pulsa o coração, a hora presente deixa de existir e, então, todo um passado, toda uma história se revelam como realidade inescapável. O que parece ter sido continua vivo. Rever o Palacete, os jardins, pisar aquele chão, atentar a detalhes da construção mais do que sesquicentenária foi o mesmo que ignorar a imaginária noção do Tempo. Nada havia passado, nada morrera, Luiz de Queiroz e Ermelinda estavam lá, seus continuadores também. E Miss Katleen, ela a herdeira da também histórica Família Boyes, cujas notáveis realizações colaboraram para o engrandecimento de São Paulo e, privilegiadamente, para nós, de Piracicaba.