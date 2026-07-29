Existe uma mania curiosa de transformar o passado em testemunha de defesa. Quando o presente incomoda, apelamos para ele como quem chama uma pessoa incapaz de contradizer qualquer versão dos fatos. "Na minha época..." E a conversa parece encerrada. Como se bastasse recorrer ao ontem para provar que o hoje deu errado.

O problema é que o passado nunca comparece. Quem chega ao debate é a memória. E memória não tem compromisso com a precisão. Ela é seletiva, vaidosa e, muitas vezes, generosa consigo mesma. Não registra apenas o que aconteceu, reorganiza os acontecimentos de um jeito que nos permita conviver melhor com eles. O tempo vai apagando as arestas, diminuindo os incômodos e dando um brilho especial a momentos que, quando vividos, estavam longe de parecer extraordinários.

Basta reunir pessoas que cresceram na mesma rua ou estudaram na mesma escola. Todas passaram pelos mesmos lugares, conheceram as mesmas pessoas, viveram os mesmos acontecimentos. Ainda assim, cada uma contará uma história diferente. Não porque alguém esteja mentindo deliberadamente, mas porque cada um editou o próprio filme. Cortou cenas, alongou outras e acabou acreditando na versão que construiu.