É muito difícil para nós, em nosso tempo, compreender como pode haver verdadeira cultura e pensamento profundo sem escrita. Saber ler e escrever, na nossa ótica, parece condição indispensável para o pensamento e a cultura. Quem não sabe ler e escrever, imaginamos, é necessariamente inculto e ignorante. Um ser inferior, portanto.

Nem sempre foi assim. No passado, nas sociedades ágrafas, a transmissão da cultura se fazia por via oral. A memória era, dessa forma, privilegiada, sendo as pessoas capazes de reproduzir com extrema fidelidade tudo quanto ouviam de importante, porque prestavam atenção no que ouviam e refletiam muito sobre aquilo. O senso crítico também ficava aguçado, porque as pessoas se habituavam a julgar cada coisa ouvida, para reter somente o que realmente merecia ser conservado.

Na Grécia antiga, Sócrates já viveu numa sociedade letrada, mas nunca quis escrever seus ensinamentos. O que deles restou, chegou-nos por seus discípulos Platão e Xenofonte. Sócrates privilegiava acima de tudo a busca do desconhecido, a procura daquilo que não se sabe, mais do que a mera transmissão do já sabido. “Só sei que nada sei” era a frase com que sintetizava sua rica filosofia. Na sua ótica, escrever era fixar o pensamento de modo imutável, fechando-o e impedindo que tivesse continuidade a incansável busca de coisas novas.