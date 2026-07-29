Vivemos uma época em que os resultados dependem cada vez mais da capacidade de compreender o ser humano.

E compreender o ser humano exige compreender o cérebro, as emoções e os mecanismos que influenciam decisões, relacionamentos, motivação, engajamento e desempenho

Toda liderança não nasce do cargo ocupado. Ela nasce da consciência, da inteligência emocional, da capacidade de inspirar, acolher, desenvolver e conduzir pessoas em direção a um propósito.

A empresa do futuro não será definida pela tecnologia que possui, mas pela saúde emocional das pessoas que a utilizam.