Quando escrevo este texto, milhares de trabalhadores e trabalhadoras da Capital e da Grande São Paulo enfrentam um verdadeiro inferno nas linhas 11, 12 e 13 da Companhia Paulista de Transporte Metropolitano – CPTM, entregues por Tarcísio de Freitas à empresa privada Trivia Trens.

Em 3 dias de operação dessas linhas pela empresa amiga de Tarcísio, já ocorreu de tudo: explosão e incêndio, falhas de todos os tipos, lentidão, falta de trens, superlotação, um caos absoluto. Centenas de usuários, inclusive idosos e crianças, foram obrigados a andar a pé na via férrea, muitas vezes usando seus celulares para iluminar o caminho, outras vezes precisando da ajuda de policiais para atravessarem perigosos pontilhões.

Em meio a tudo isso, onde está o governador Tarcísio de Freitas? Está preocupado em conceder ao presidente de extrema-direita da Argentina, Javier Milei, a mais alta honraria do Estado, a Ordem do Ipiranga, por “relevantes serviços prestados ao povo paulista”. E nós perguntamos: quais foram esses relevantes serviços? O silêncio é a resposta. Sobre o caos na CPTM, nenhuma palavra ou atitude do governador para resolver o problema. O povo que se vire.