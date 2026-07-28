O evento foi aberto pelo presidente da Liga Piracicabana de Futebol Amador, Agnaldo Oliveira, e pelo vice-presidente, José Carlos Fonseca, e contou com a participação de técnicos, dirigentes e jogadores, além do presidente do PT de Piracicaba, Pedro Totti, que representou a deputada Bebel, ressaltando o seu compromisso com a educação e o esporte.

A subsede da Apeoesp de Piracicaba sediou, mais uma vez, o congresso técnico da Liga Piracicabana de Futebol Amador, que definiu o formato do tradicional Campeonato de Futebol Amador de Piracicaba deste ano, que começará em meados de agosto e tem o apoio da deputada estadual Professora Bebel, presidenta licenciada da entidade. No congresso, realizado no último dia 23 de julho, foi confirmada a participação de 25 equipes, que estão divididas em cinco grupos.

Pedro Totti falou do compromisso da deputada Professora Bebel com a educação e o esporte

De acordo com o professor José Carlos, a escolha da subsede da Apeoesp reforça o compromisso contínuo da entidade e da deputada Bebel em incentivar o futebol de várzea. Todos agradeceram o apoio da parlamentar.“Para ela, o esporte vai muito além das quatro linhas: é uma ferramenta essencial de inclusão social, lazer e fortalecimento das comunidades”, disse o professor José Carlos, que também é conselheiro da Apeoesp.

No congresso técnico ficou estabelecido que as 25 equipes, divididas em cinco grupos, jogarão em turno único dentro de cada grupo na primeira fase, classificando os três melhores de cada grupo, mais o melhor quarto colocado geral. Já as oitavas de final, assim como as quartas e semifinais serão em jogo único, no confronto mata-mata.