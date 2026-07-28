O XV de Piracicaba conheceu sua primeira derrota na Copa Paulista 2026 ao perder por 2 a 0 para o Comercial, no último sábado (25), no Barão da Serra Negra.
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A equipe piracicabana fez um primeiro tempo equilibrado e criou boas oportunidades com Richard Almeida, Andrés Robles e Gustavo Hebling, mas encontrou dificuldades para superar o goleiro Matheus Pellegrini. Nos minutos finais da etapa inicial, o Comercial abriu o placar com Matheus Arcanjo, que aproveitou uma disputa dentro da área para balançar as redes aos 45 minutos.
Na volta do intervalo, o time visitante ampliou logo aos sete minutos. Após cobrança de escanteio, o lateral-direito Luís Fernando subiu mais alto que a defesa quinzista e marcou de cabeça, dando números finais ao confronto.
Mesmo em desvantagem, o XV buscou diminuir a diferença. Erik Bessa acertou a trave nos minutos finais e Gabriel Chagas obrigou Matheus Pellegrini a fazer grande defesa, mas o Alvinegro não conseguiu transformar o volume ofensivo em gols.
Sem muito tempo para lamentar o resultado, o elenco retomou os treinamentos nesta segunda-feira (27) e agora concentra as atenções no confronto contra o Noroeste, marcado para sábado, às 18h, novamente em Piracicaba. O treino foi dividido em duas etapas. Pela manhã, os atletas que não estiveram em campo ou tiveram participação reduzida contra o Comercial, fizeram trabalhos físicos e técnicos no gramado. No período da tarde, os titulares da última partida realizaram atividades regenerativas, voltadas à recuperação para a sequência da competição.
No outro duelo da segunda rodada do Grupo 2 da Copa Paulista, realizado também no último sábado, o Noroeste ficou no empate por 2 a 2 com o União São João, no Estádio Doutor Alfredo de Castilho, em Bauru. Com os resultados da rodada, o Comercial aparece na liderança da chave, com seis pontos. O União São João ocupa a segunda colocação, com dois pontos, enquanto Noroeste e XV de Piracicaba têm um ponto cada. A equipe bauruense leva vantagem sobre o Nhô Quim nos critérios de desempate e, por isso, aparece à frente na colocação.
COMO SERÁ DEFINIDA A CLASSIFICAÇÃO?
Ao término da fase de grupos, disputada em turno e returno, os primeiros colocados de cada chave garantem vaga direta nas quartas de final da Copa Paulista. Já os segundos e terceiros colocados disputarão uma fase de play-in, em confrontos de ida e volta, definidos conforme a campanha de cada equipe. O melhor classificado enfrentará o oitavo, o segundo melhor jogará contra o sétimo, e assim sucessivamente. Persistindo a igualdade na soma dos placares dos dois jogos, a decisão da vaga será nos pênaltis.