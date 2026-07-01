25 de julho de 2026
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1⁰ Arraiá da Rua do Porto tem público animado e comida 'top'

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Atrações músicas animam o Arraiá ao lado do campo da Rua do Porto, neste sábado.
Atrações músicas animam o Arraiá ao lado do campo da Rua do Porto, neste sábado.

  O 1º Arraiá da Rua do Porto está sendo um verdadeiro sucesso na noite deste sábado (25), em Piracicaba. O evento reúne um público animado, comidas típicas deliciosas, música ao vivo e diversão para toda a família.

Realizado no bolsão ao lado do Campo de Futebol, o arraiá segue durante toda a noite com brinquedos para as crianças, barracas gastronômicas e um ambiente repleto de alegria.

A programação musical conta com apresentações de Duo MC, Mário e Nereu, Gago MC, Evinha do Forró, Mau Gomes e outras atrações que garantem o ritmo da festa, promovida pelo União Porto e seus parceiros.

A entrada e o estacionamento são gratuitos. Ainda dá tempo de participar e aproveitar uma das festas mais animadas deste fim de semana em Piracicaba.

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