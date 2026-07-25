A Seleção Brasileira de Karatê voltará a Piracicaba para uma série de treinos. A equipe ficará na Noiva da Colina entre os dias 3 e 8 de agosto em preparação visando aos Jogos Sul-Americanos de 2026, que acontecerão em Santa Fé, na Argentina, em setembro. Essa competição é um evento multiesportivo, que reúne todas as modalidades esportistas em disputa, que tem o COB (Comitê Olímpico Brasileiro) como responsável pelo Time Brasil.
A modalidade karatê dos Jogos Sul-Americanos é classificatória para os Jogos Pan-Americanos de Lima, em 2027. “Então, é essa equipe, reúne a nata do karatê nacional estará aqui em Piracicaba”, conta o treinador piracicabano Diego Spigolon, atual coordenador-técnico da Seleção Brasileira Sênior (Adulta).
Spilogon explicou que a boa relação da Selam (Secretaria de Esportes, Lazer e Atividades Motoras) com a direção da Seleção Brasileira tem proporcionado as vindas a equipe para a Noiva da Colina, e a localização da cidade, além da boa estrutura e receptividade dos piracicabanos, principalmente das crianças, que sempre acompanham os treinos. “Tudo isso acaba tendo uma atmosfera positiva para a vinda da seleção”, afirma o coordenador-técnico.
De acordo com Spigolon, a equipe adulta de karatê já veio treinar em Piracicaba pelo menos em 10 oportunidades, o que chancela o sucesso dessa parceria. “A nossa cidade recebeu pela primeira vez toda a equipe da Seleção Brasileira em setembro de 2021. De lá para cá, foram mais de 10 vindas da seleção. Só em 2024, foram três vezes. Isso mostra a relevância de Piracicaba no que se refere ao karatê”, comemora.
A Noiva da Colina, aliás, vem crescendo muito no esporte e vem se destacando nas competições recentes. Nos últimos Jogos Regionais, realizados em Lençóis Paulista, as equipes masculina e feminina conquistaram o título no geral. Assim, eles asseguraram classificação para os Jogos Abertos do Interior, que serão realizados em outubro, na cidade de Votuporanga, entre os dias 8 e 18 de outubro.