A Seleção Brasileira de Karatê voltará a Piracicaba para uma série de treinos. A equipe ficará na Noiva da Colina entre os dias 3 e 8 de agosto em preparação visando aos Jogos Sul-Americanos de 2026, que acontecerão em Santa Fé, na Argentina, em setembro. Essa competição é um evento multiesportivo, que reúne todas as modalidades esportistas em disputa, que tem o COB (Comitê Olímpico Brasileiro) como responsável pelo Time Brasil.

A modalidade karatê dos Jogos Sul-Americanos é classificatória para os Jogos Pan-Americanos de Lima, em 2027. “Então, é essa equipe, reúne a nata do karatê nacional estará aqui em Piracicaba”, conta o treinador piracicabano Diego Spigolon, atual coordenador-técnico da Seleção Brasileira Sênior (Adulta).

Spilogon explicou que a boa relação da Selam (Secretaria de Esportes, Lazer e Atividades Motoras) com a direção da Seleção Brasileira tem proporcionado as vindas a equipe para a Noiva da Colina, e a localização da cidade, além da boa estrutura e receptividade dos piracicabanos, principalmente das crianças, que sempre acompanham os treinos. “Tudo isso acaba tendo uma atmosfera positiva para a vinda da seleção”, afirma o coordenador-técnico.